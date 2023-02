Sampaoli: "El equipo no pudo jugar"

Jorge Sampaoli compadeció en rueda de prensa tras la derrota sufrida en el Camp Nou ante el FC Barcelona. El conjunto hispalense cayó por 3-0 ante el actual líder de LaLiga en un partido en el que los cambios del argentino no dieron sus frutos. Además, Acuña se suma a la lista de bajas.

Sobre el partido, el técnico del club andaluz comentó lo siguiente: "Soportamos el primer tiempo, el rival no tuvo muchas acciones y en el segundo tiempo no encontramos variantes y pasó lo que terminó pasando". Sampaoli hizo autocrítica y aseguró que no tuvieron el control en ningún momento. "El equipo no pudo jugar", añadía Sampaoli.

En el descanso del partido, Sampaoli introdujo dos cambios con empate en el marcador. Respecto a ello declaró en la conferencia: "Queríamos refrescar un poco la delantera porque En-Nesyri estaba muy lejos del arco rival y del balón. Queríamos que Rakitic nos permitiese más juego".

Acuña peleando un balón ante el Barcelona. / Fuente: Sevilla FC en su web.





Sin balón es imposible en el Camp Nou.

Esto es lo que reconoció el entrenador sevillista. "Cuando no encuentras el juego, es muy complejo. Puedes aguantar un tiempo, pero las piernas se van agotando y ellos encuentran más espacios" aseguró Sampaoli.

Por último, habló sobre la lesión de Acuña el día en el que cumplía 100 partidos como sevillista. El técnico argentino piensa que es "un tema de aductor". Para terminar, comentó lo que puede aportar Bryan Gil al equipo: "La ventaja cualitativa que te puede dar en la banda, en el uno contra uno, nos puede dar desequilibrio y esperamos que aunque no llegó con el equipo, el equipo muestre otra cara en lo que viene".

Tras esto, Jorge Sampaoli se centra ya en esta semana para "trabajar y mejorar" de cara al próximo partido de liga ante el Mallorca.