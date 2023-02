Manuel Pellegrini: "Estamos en la pelea por los puestos europeos"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 21 contra la UD Almería. El chileno ha querido tratar varios temas de actualidad que rodean a la entidad heliopolitana, así como alabar al rival andaluz y a su técnico, Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi'.

La mala racha

El técnico ha hablado sobre los malos resultados que ha ido cosechando el equipo en los últimos partidos: "Somos todos conscientes de que tenemos un bache de resultados, no tanto de juego, aunque el juego tiene que ir de la mano de los resultados. Somos conscientes de que hay que cortar la racha de derrotas lo antes posible. En términos generales estamos donde tenemos que estar. Si cortamos la racha lo antes posible podremos seguir estando donde estamos, que es peleando por los puestos europeos".

Sobre los motivos de esta mala racha, el chileno ha contestado: "Creo que el motivo principal es el fútbol. El fútbol es así. No creo que no haya ningún equipo que durante la temporada no pase por un bache. El otro día con el Celta creo que fue un buen partido ofensivo y el peor a nivel defensivo de la temporada. Son cosas que suceden y que hay que saber asimilar. Saber la responsabilidad y cambiar los resultados. En la parte ofensiva y defensiva me refiero a los once jugadores".

Acerca de las rumores de que puede ser el último año de Joaquín como jugador en activo y de que no está para jugar "siempre los 90 minutos", el entrenador ha comentado: "Coincido con Joaquín plenamente. No está para los noventa, pero sí está para jugar algo más, trabajamos para que juegue la mayor cantidad posible y ayude al grupo".

'Ayoze'

Sobre la situación del flamante fichaje de invierno, 'Ayoze' Pérez, 'El Ingeniero' ha declarado: "Lo veo muy bien, con ganas de reintegrarse al fútbol español. La semana pasada fue desordenada. Esta semana está más adaptado de forma normal, veremos cómo se integra al primer equipo. La posición no es de nadie, hay un plantel y los jugadores pugnan para ser titulares. Ayoze puede jugar en las cuatro posiciones frontales de ataque: punta, detrás del punta y ambas bandas. Ya en el fútbol moderno hay menos posiciones fijas. Los jugadores tienen que asimilar tres o cuatro posiciones sin problema, como Rodri o Sergio Canales".

El entrenador verdiblanco ha querido destacar la adaptación a la que debe someterse el nuevo lateral izquierdo, a lo que ha añadido: "Tanto a Abner como a Luiz Henrique lo tratamos de integrar lo más rápido posible al fútbol español. Es un jugador joven e inteligente. Asimila las funciones dentro de las características de este equipo. Va sumando minutos y creo que va a ser un buen aporte esta temporada. Tendrá los minutos que le correspondan".

Ausencias

Acerca del lesionado Juan Cruz, Pellegrini ha expuesto: "Desgraciadamente, Juan se lesionó en la misma musculatura, seguramente esté fuera uno o dos meses antes de volver al cien por cien. Con recaídas suele ser peor, ojalá esté lo antes posible con nosotros".

Sobre los sancionados, el técnico de Santiago ha añadido: "Luiz Felipe está suspendido y no está en la lista de citados. No sé si se va a recurrir o no, pero para mí ya es pasado. Hay que aceptarlo desde el punto de vista técnico y tratar de revertir la situación. De las bajas de Fekir y Carvalho opino lo mismo, cuantos más jugadores a disposición tenga, mejor a la hora de hacer la formación. Pero los equipos se hacen para cuando hay bajas. Siempre han respondido y tengo confianza en los que van a jugar".

Nabil Fekir y Luiz Felipe agradeciendo a la afición | Foto: Getty Images

El Almería de 'Rubi'

Sobre el rival, Manuel Pellegrini ha declarado: "Si creemos que va a ser un partido fácil cometemos un error. Me parece que es un equipo que juega bien al fútbol. Aquí nos dio problemas en la primera vuelta. En casa han sacado mejores resultados. Es un equipo que va al frente, que intenta jugar en campo contrario. Además, yo creo que no hay planes de partido específicos, el fútbol es un todo. Hay que preocuparse del ataque y de la defensa. Tratamos de mejorar, aunque hay conceptos tácticos que pueden cambiar según el rival. Aun así, hacemos lo que mejor sabemos hacer y de la mejor manera posible. Tendremos que hacer un partido completo en ataque y en defensa".