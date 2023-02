El Barça Femení solo sabe ganar (0-4)

El Barça Femení no fallaba a su cita habitual con la victoria y vencía por cero goles a cuatro al Alavés Gloriosas, (Oshoala; Ohale,PP; Aitana Bonmatí; Claudia Pina). El partido correspondía a la jornada 19 de la Liga Femenina y se disputó en el Estadio Ciudad Deportiva José Luis Compañón.

Con la victoria a domicilio ante el Alavés, son 19 partidos consecutivos ganando, con pleno absoluto de victorias, que sitúan a las catalanas con 57 puntos de 57 posibles.

Superioridad azulgrana

En un encuentro donde se enfrentan el primer y el último clasificado, el guión previsto no suele incluir muchas sorpresas, y lo cierto es que no las hubo. El Barcelona dominó el juego de principio a fin. Aunque el primer gol no llegaría hasta la media hora de juego, donde Oshoala aprovechaba una asistencia de Rolfö para deshacer el empate y adelantar a su equipo. El 2-0 tendría de nuevo a Rolfö como protagonista, pero en este caso su centro sería rematado por la jugadora del Alavés, Ohale.

Los dos goles restantes llegarían en la segunda parte. El 3-0 lo marcaba Aitana que cazaba un rechace en el interior del área pequeña y ampliaba la ventaja. El último gol del partido lo haría Claudia Pina que no fallaba el mano a mano en el que se había quedado gracias a un gran pase de Bronze.

Una defensa inexpugnable

Con el 0-4 ante el Alavés, las azulgranas ampliaban la racha a ocho jornadas sin encajar ni un solo gol. El último partido donde las de Giráldez encajaron un tanto en liga fue ante la Real Sociedad, el tres de diciembre de 2022. Ante el equipo vasco, Sandra Paños a penas tuvo trabajo, de los cuatro remates de las locales, ninguno fue a puerta. De hecho, la noticia hubiera sido que el Barça encajara gol, dado que en la competición nacional solo lleva cuatro goles en contra.