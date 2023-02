El Recreativo Granada sigue de dulce y golea al Polideportivo El Ejido

El Recreativo Granada continúa con su buena racha tras golear este sábado al Polideportivo El Ejido en la Ciudad Deportiva. El filial del Granada CF ha vencido por 4-2 al equipo almeriense, una victoria que le permite sumar su décimo partido sin perder y meterse de momento en puestos de playoff de ascenso.

El equipo de Juan Antonio Milla presentó una novedad en el once titular y es que el entrenador granadino eligió a Adri López para defender la portería en este partido en lugar de a Ángel, después de que el portero se quedara finalmente fuera de la convocatoria del primer equipo para el partido contra el Tenerife por el regreso de André Ferreira tras superar su lesión. Así, junto a Adri López formaron el once titular del Recreativo Granada los defensas Raúl C., Miki Bosch, Sepúlveda y Eu; los centrocampistas Youness, Martín Solar y da Costa y los delantero Carlos Pérez, Julito y Samu.

Martín Solar tuvo la primera ocasión para el Recreativo Granada a los ocho minutos de partido, pero su disparo cruzado dentro del área lo detuvo el portero de El Ejido. Después de ese aviso, Samu Omorodion marcó el primer gol de la tarde para el filial nazarí en el minuto 18. El pichichi del Recreativo Granada aprovechó un rechace en el área para anotar.

La ventaja del Recreativo Granada la aumentó Martín Solar, con un gol en el minuto 28, después de un disparo desde fuera del área que desvió un rival.

El Polideportivo El Ejido pudo recortar el marcador en alguna ocasión. Las más claras fueron un disparo de Fuentes que desvió Adri López y un disparo de Neto al palo. Así, el 2-0 fue el resultado con el que se llegó al descanso.

El Ejido despierta, pero el filial amplía su ventaja

Al poco de comenzar la segunda parte, Samu volvió a marcar y puso el 3-0 en el marcador. Sin embargo, el Polideportivo El Ejido despertó y recortó distancias por medio de un penalti, cometido por Sepúlveda, que anotó Álex Escardó, en el minuto 55. Diez minutos después, otra vez Álex Escardó marcó para poner el 3-2 en la Ciudad Deportiva.

El Recreativo Granada no estaba dispuesto a que su rival se creciera y de nuevo apareció Samu para marcar. El delantero nigeriano anotó su tercer gol en el minuto 76, un hat-trick para el máximo goleador del filial del Granada que, con este 4-2, sentenciaba prácticamente el partido.

El Polideportivo El Ejido tuvo una oportunidad más con un disparo al larguero de Juanje después de botarse un saque de esquina, pero el resultado no varió y el partido finalizó con ese 4-2 en el marcador.

El Recreativo Granada suma tres puntos más y se sitúa con 32 en tercera posición, de momento. El Polideportivo El Ejido se queda con 22 puntos y en puestos de descenso.

La próxima jornada, el Recreativo Granada volverá a jugar en casa contra el Utrera, el sábado 18 de febrero, a las 16:00 horas, mientras que el Polideportivo El Ejido recibirá en casa al FC Cartagena B.