El Dépor no se encuentra fuera de Riazor

El Deportivo de la Coruña y el San Sebastián de los Reyes se enfrentaron el 12 de febrero a las 12:00h en el Municipal Nuevo Matapiñonera en uno de los cuatro partidos que tuvieron lugar en la jornada matinal del domingo del grupo 1 de Primera RFEF.

El Depor salió al terreno de juego sabiendo que tanto el Alcorcón como el Real Madrid Castilla habían ganado sus partidos, pero que el Córdoba no había sumado esta jornada tras perder contra el filial del Real Madrid. Por lo que el conjunto de Óscar Cano debía ganar para seguir de cerca a sus rivales por el ascenso y distanciarse en cuatro puntos con el equipo andaluz. Sin embargo, no consiguió pasar del empate en San Sebastián de los Reyes.

En el partido que tuvo lugar en la primera vuelta, Quiles dio los tres puntos al conjunto gallego. Pero esta vez, enfrente tenían a un Sanse en dinámica ascendente, ya que, en los últimos cinco encuentros, había conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas. En el último partido sumaron los tres puntos gracias al gol de Pedro Benito contra el San Fernando. Y es que, antes del encuentro, estaban a tan solo seis puntos del play off de ascenso. Sin embargo, Miguel Ángel Martínez no pudo contar con uno de sus hombres de confianza, Borja Sánchez, por acumulación de amarillas.

Por su parte, el Dépor no acababa de arrancar en los partidos fuera de su estadio, ya que este año tan solo había sumado un punto de los seis posibles fuera de Riazor. Óscar Cano tenía la baja por lesión de Raúl Carnero y por sanción de Rubén Díez.

Las gradas estaban teñidas de camisetas blanquiazuales. El Dépor estaba arropado por unos 1000 aficionados que agotaron las entradas ofrecidas a la afición visitante, por lo que el estadio se convirtió en un ‘mini Riazor’ desde el minuto 1 del encuentro.

Había dos dudas en el posible once del técnico nazarí. Quien sustituiría a Rubén Díez y si Kike Saverio repetiría por tercera semana en el once. Fue Isi Gómez el reemplazo para el maño, manteniendo así la habitual estructura de 4-3-3. Por la izquierda, Mario Soriano regresó al once y Saverio se quedó en el banquillo, entrando en su lugar Svensson.

Dos claras oportunidades para el Dépor en la primera parte

Los primeros minutos fueron de pelotazos, sin un claro dominador del esférico. Pese a ello, la primera ocasión fue para el Sanse, balón en largo para Pedro Benito que ganó en velocidad a Pablo Martínez, pero se escoró demasiado, por lo que el tiro fue fácil de atajar para Mackay.

Tomó el control del esférico el Sanse, pero el Depor estaba sólido en defensa e intentaba ganar a la defensa del conjunto madrileño en velocidad con Lucas Pérez, quien lo consiguió en dos jugadas de forma consecutiva antes del minuto 10. Pero la gran ocasión llegó en el minuto 11, excelente centro de Mario Soriano que no pudo rematar Quiles por poco. En la siguiente jugada, una gran acción a la contra del Dépor casi es aprovechada por Svensson, pero su remate salió desviado a saque de esquina. Estaba siendo mucho mejor el conjunto de Óscar Cano en esos minutos.

Svensson luchando un balón durante el encuentro// Foto: David Mosquera - Vavel.com

Sin embargo, el Sanse no le perdió la cara al partido pese a las grandes acciones del Dépor, y se acercaba a balón parado, aunque no con excesivo peligro. En el minuto 25, la afición del Dépor presente en Matapiñonera pidió penalti por mano tras un saque de esquina, pero el colegiado no señaló nada. Las ocasiones por parte de ambos equipos fueron cada vez a menos, pero la tuvo el Sanse a la media hora de partido. Falta a Mackay que no señaló el colegiado, balón que lo remata Euse, pero por fortuna para los gallegos se marchó a la izquierda de la portería blanquiazul.

Respondió el Dépor con un tiro de Mario Soriano en el minuto 37 tras una gran acción de Quiles por banda derecha. Sin embargo, pese a las oportunidades para ambos conjuntos, más para el equipo gallego, el partido se fue al descanso con el marcador inicial en el electrónico y con todo por decidir en la segunda parte.

Mackay salvó un punto en la segunda parte

La segunda parte no comenzó bien para el Dépor por la lesión de Jaime. Además, la primera ocasión clara del segundo tiempo fue para el Sanse en el minuto 51, pero la defensa del Dépor logró sacarla en línea de gol. Mackay tuvo que emplearse en el 56 tras un tiro de Pedro Benito que remató totalmente solo desde dentro del área. Una gran parada abajo del guardameta del conjunto gallego para mantener el 0-0 en el electrónico.

En el minuto 76, los aficionados del Dépor pidieron penalti sobre Mario Soriano, pero el colegiado no señaló nada. Volvió el Sanse a las andadas con una contra a 10 minutos del final, centro desde la izquierda de Borja Martínez que fue rematado por Villapalos totalmente solo, pero el esférico salió rozando el travesaño.

A falta de cinco minutos la tuvo Mario Soriano, pero el guardameta local hizo un autentico paradón para mantener el empate en el electrónico. El Dépor no consiguió anotar y suma tan solo un punto en su visita a Matapiñoneras. Además, la semana que viene tendrá que visitar al Talavera, es decir, otro partido fuera de casa para los de Óscar Cano.

Ficha técnica:

RC Deportivo: Mackay, Antoñito, Jaime (Lapeña, min 48), Martínez, Lebedenko, Isi Gómez (Villares, min 74), Olabe, Mario Soriano, Quiles, Lucas Pérez y Svensson (Arturo, min 74).

San Sebastián de los Reyes: Pedro López, Rafa Navarro, Euse, Juanra, Charlie, Jorge Jiménez (Coulibaly, min 63), Mecerreyes (Rafa de Vicente, min 63), Villapalos, Borja Martínez, Pedro Benito (Javi Gómez, min 90), Ródenas (Raúl, min 74).

Árbitro: Manuel Pozueta Rodríguez (comité territorial cántabro). Amonestó en los locales a Mecerreyes (min 22), Charlie (min 79), Villapalos (min 85) y en los visitantes a Olabe (min 33), Mario Soriano (min 45), Lucas Pérez (min 90).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada del grupo I de la Primera Federación disputado en el Municipal Nuevo Matapiñonera.