Victoria para coger confianza

Un vendaval de goles asoló el Santiago Bernabéu en la noche en la que el Real Madrid ofreció el Mundial de Clubes a su afición. Los blancos ganaron con autoridad en un partido muy bueno, en el que Ancelotti sacó un once inédito. Sin Vinicius, sancionado; Courtois y Mendy, entre otros, lesionados, el italiano salió con un 4-3-3 con Asensio y Rodrygo en bandas, Lunin en portería y Ceballos, Camavinga, como pivote, y Valverde en el medio.

Asensio abrió el marcador con un golazo

Desde el primer momento el Real Madrid demostró que quería la victoria, porque la clasificación no miente y el Barça estaba a 11 puntos, por lo que ganar hoy era urgente y necesario. Y poco tardaron los merengues en fabricar la primera jugada de gol. Una buena jugada colectiva, con tacón de Benzema incluido, que terminó con un disparo de Militao desde la frontal que se fue rozando la escuadra. Fue en la siguiente jugada cuando llegó el primer gol. Asensio hizo una jugada maradoniana. Cogió el balón y, en un slalom, dejó atrás a toda la defensa ilicitana, que no opuso mucha resistencia, para rematar con el interior de la zurda al palo largo de Edgar Badía. El mallorquín se resarcía de esta manera del penalti que falló ante el Mallorca.

Asensio celebra su gol. Vía Twitter @realmadrid

El Real Madrid a partir de aquí se hizo dueño y señor del partido y no dejó de proponer e intentar ampliar la ventaja. Prueba de ello son los 26 tiros en todo el partido, de los cuales la mitad fueron entre los tres palos. La causa de esta efectividad fue Rodrygo. El brasileño, ocupando la banda de Vinicius, no paraba de moverse, regatear e incomodar a la defensa del Elche, que no podían pararle. Él y Ceballos, que volvió a ser aclamado por la grada, fueron de lo mejor del partido y entre ambos casi fabrican el segundo gol, pero el control del brasileño tras el pase filtrado del sevillano se fue largo.

3-0 en la primera parte

El Elche intentaba sobrevivir, pero en lugar de ir a por el empate, se hundió cuando Rico cometió un penalti infantil. A pesar de que todo el mundo tiene claro que hay que saltar, en la medida de lo posible con los brazos encogidos, el defensa del Elche hizo lo contrario y, como si de un bloqueo de voleyball se tratara, taponó el remate de Benzema. Penalti para el Madrid que transformó el francés con uno de sus mejores lanzamientos, que sirvió para saldar su deuda con el Bernabéu.

Tras esto, el Elche realizó su primer tiro a puerta, si bien ya pasaba la media hora. Seguro que a los centrales del Madrid les cuesta recordar el último partido tan plácido que tuvieron. Al filo del descanso llegó la sentencia. De nuevo, pena máxima para los merengues, esta vez Diego González arrastró a Rodrygo y de nuevo, Benzema no falló desde los 11 metros.

El madridismo pidió la renovación de Modric y Ceballos

La segunda mitad fue más placentera. Con el 3-0 en el marcador, aunque siguió siendo un monólogo blanco, el ritmo fue menor. Aún así, Edgar Badía tuvo que emplearse a fondo para evitar que la derrota fuera mayor. Por su parte, Ancelotti aprovechó para hacer rotaciones, pensando en las semanas que se vienen por delante. Realizó un triple cambio. Ceballos, Carvajal y Valverde por Modric, Odriozola y Tchouameni. El público se puso en pie para ovacionar a Modric y Ceballos, presente y futuro del equipo. El croata fue el autor del cuarto gol. Un derechazo a la escuadra tras controlar primero con la izquierda. Magia.

También tuvieron sus minutos Mariano, que entró por Benzema, y Sergio Arribas, que sustituyó a Asensio. Poco le faltó al canterano para estrenarse en el Bernabéu a falta de cinco minutos para el final, pero Lisandro se interpuso en su remate.

Lo que se le viene al Real Madrid

En definitiva, una victoria importante para los blancos, que ahora tiene por delante un calendario complicado. El sábado le espera Osasuna en El Sadar, el martes la Champions, Anfield y el Liverpool y para terminar la semana el derbi contra el Atlético de Madrid. Después, la ida de las semifinales de Copa del Rey contra el Barça; Betis y Espanyol en Liga y la vuelta de Champions. En conclusión, un mes apasionante a la vez que exigente.