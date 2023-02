Xavi y el enfado de Raphinha: "Me parece perfecto que se enfade, me puede insultar si quiere"

El Spotify Camp Nou acogía un partido vibrante entre el Fútbol Club Barcelona y el Manchester United que terminó 2-2 con goles de Marcos Alonso y Raphinha por parte del Barça y Rashford y Koundé (PP) por parte del United.

La eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Europa League queda totalmente abierta para el partido de vuelta.

Las palabras de Xavi

El entrenador del Barcelona analizaba lo sucedido ante el Manchester United en la rueda de premsa: "Tengo la sensación de estar bastante satisfecho, todo i haber empatado. Es uno de los mejores equipos de Europa, entrenados por uno de los mejores entrenadores. Me quedo con el cáracter que hemos tenido en el tramo final, hemos reaccionado muy bien, Me voy orgulloso del equipo", afirmó.

De seguido, Xavi ha hablado de el partido de vuelta y de las polémicas manos: "Partido de mucha intensidad en Old Trafford, con un ambiente espectacular donde podemos ganar. Es un penalti como una catedral, no nos lo dieron en final en Champions y hoy tampoco. Son manos clarísimas, como las del Inter en Champions”, respondió tajante.

Respecto a los cambios en el once, el míster los justificaba: “No hemos cambiado ni la idea ni el método, hay que hacer rotaciones para refrescar a la plantilla para evitar lesiones. Lo de Pedri es una pena", se lamentó el entrenador culé.

En cuanto a lo táctico, Xavi explicaba el cambio de posición entre Koundé y Araujo: "Buscábamos sorprenderles a ellos cambiando de posición a Araujo y Koundé. Ellos buscaban robar y salir a la contra y lo hace de maravilla. Nosotros queríamos evitarlo a toda costa".

Con la lesión de Pedri, Sergi Roberto entró al campo, Xavi hablaba de las posibles alternativas: “Sergi Roberto es una alternativa, entiende muy bien lo que es ser el tercer hombre, es dinámico y nos puede dar muchas cosas. Tenemos a Kessié, Gavi, Frenkie, Pablo, la baja de Pedri es muy importante, pero tenemos alternativas e intentaremos que no se note", explicó el técnico.

Finalmente, le preguntaron sobre el enfado de Raphinha al set sustituido y así respondía Xavi: “Me parece perfecto que se enfade, me ha venido a pedir disculpas y le he dicho que lo entiendo. El quiere jugar y demostrar y es normal que se enfade. Si quiere me puede insultar, quiero carácter. Dejó claro el entrenador del Barcelona.