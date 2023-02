Previa SD Huesca - Granada CF: confirmar la mejoría lejos de Los Cármenes

La Liga Smartbank llega esta semana a su jornada número 28, que medirá en El Alcoraz a la SD Huesca y al Granada CF. Una nueva prueba a domicilio para un Granada CF que llega en una línea clara ascendente tras conseguir cuatro victorias consecutivas, y que buscará un nuevo triunfo para acercarse a los puestos de ascenso directo. Por su parte, la SD Huesca quiere sumar su segundo triunfo consecutivo ante su afición para continuar en la parte tranquila de la clasificación.

Seguir mostrándose fuerte en El Alcoraz

La SD Huesca llega a este encuentro después de empatar en el último encuentro ante el Real Sporting de Gijón en El Molinón por 1-1, en un partido en el que los oscenses se adelantaron en el marcador en el minuto 20 por medio de Óscar Sielva, pero tan solo un cuarto de hora más tarde el Sporting puso las tablas finales con el tanto marcado por Pedro Díaz. Además, Pulido fue expulsado en los minutos finales y será sancionado para esta jornada. Así pues, la SD Huesca ocupa actualmente la décima posición en la clasificación con 35 puntos, tiene una ventaja de siete con respecto a los puestos de descenso, mientras que está a diez de las posiciones de promoción, por lo que está en la zona media de la clasificación con un buen colchón de puntos respecto al descenso, pero también muy alejado de los puestos que dan acceso al playoff.

La temporada de la SD Huesca quizás no está siendo lo que esperaba tanto el club como la afición, destacando por la irregularidad y muy alejado de los puestos altos de la tabla clasificatoria. No obstante, se puede señalar el buen rendimiento del equipo en casa, donde acumula hasta once jornadas consecutivas sin perder, la última en El Alcoraz con victoria por 1-0 frente al CD Mirandés. Así pues, el balance del Huesca en los partidos como local es de siete victorias, cinco empates y una derrota, con un balance en total de ocho victorias, once empates y ocho derrotas. El Huesca está mostrando una imagen bastante fuerte como local consiguiendo buenos resultados, aunque como visitante debe mejorar.

Para este encuentro, Cuco Ziganda tiene la baja por lesión de Javi Martínez y por sanción de Pulido, mientras que Marc Mateu se ha recuperado de su lesión y podrá estar disponible para esta jornada. De esta manera, se espera una alineación parecida a la de la última jornada, con Obeng o Kanté como referencia en el ataque, acompañados en las bandas por Juan Carlos y Luis Muñoz. Por otro lado, el canterano Diego Aznar ha entrenado esta semana con el resto del grupo, aunque el técnico vasco ha indicado que aunque ayuda a planificar los entrenamientos, todavía no está para entrar en convocatorias del primer equipo.

Seguir escalando puestos en la clasificación

El Granada CF afronta este partido después de hacerse con una importante victoria en Los Cármenes ante el CD Tenerife por 2-0, con Uzuni como uno de los grandes protagonistas del equipo, pues fue el anotador de los dos goles, ambos desde el punto de penalti. De esta manera, el conjunto rojiblanco sigue subiendo puestos en la clasificación y actualmente ocupa la cuarta posición con 47 puntos, con una ventaja de cuatro con el CD Burgos, primer equipo fuera de las posiciones de promoción, mientras que está a tres del Levante UD, que marca los puestos de ascenso directo. Así pues, el equipo de la ciudad de la Alhambra quiere continuar con su buena dinámica, ya que acumula cuatro triunfos consecutivos, y buscará tres nuevos puntos que le acerquen a las posiciones de ascenso directo.

Uno de los puntos que tiene que mejorar el Granada CF es su rendimiento a domicilio, donde únicamente ha sumado siete puntos en lo que lleva de temporada. Su mal nivel lejos de Los Cármenes contrasta con el gran estado de forma en su feudo, donde todavía no conoce la derrota y donde tiene un balance de 12 triunfos y dos empates. Así pues, la mejora de los resultados como visitante es uno de los objetivos del Granada para el segundo tramo de campaña. Por otro lado, la victoria conseguida en el último encuentro como visitante frente al Villarreal B en el Estadio de la Cerámica por 0-2 sirvió al equipo de gran ayuda moral para revertir la dinámica lejos de Los Cármenes.

Para este partido, Paco López tiene las bajas por lesión de Rochina, André Ferreira, Soro y Ricard Sánchez, este último tuvo que abandonar el terreno de juego en la pasada jornada por una lesión que le tendrá de baja al menos un mes. Así pues, el sustituto del lateral catalán podría ser Quini o Víctor Díaz. El capitán está siendo muy importate para los esquemas de Paco López, ya que ha jugado en varias posiciones, como central o incluso de mediocentro defensivo, dejando buenas sensaciones. Por otro lado, es posible que Weissman vuelva a ser titular comoreferencia en el ataque, mientras que Uzuni y Callejón podrían acompañarle en las bandas.

Declaraciones de Cuco Ziganda y Paco López

El entrenador de la SD Huesca, Cuco Ziganda, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de la afición: "El día del Mirandés se notó la afición, había más gente, más ruido, más ambiente y se agradece porque siempre es un apoyo. La grada te ayuda en las distintas fases de los partidos, te anima a ir adelante o te ayuda a mantenerte firme, además el rival invita a ello". También ha hablado sobre el rival: “El Granada es un gran equipo, nos va a quitar el balón, tienen mucha posesión y son ofensivos, así que nosotros, lo que hacemos bien, tendremos que hacerlo muy bien". Por último, ha hablado sobre qué debe hacer su equipo en este partido: "Hay que estar serios y compactos y, con la pelota, ser capaces de amenazar, así nos sentimos más cómodos, el equipo sabe sufrir y darlo todo. Es nuestra identidad. Ya hemos visto que, en situaciones delicadas, no baja los brazos y sabe mantenerse firme".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre la igualdad en la clasificación: "Es una pena que después de conseguir tantas victorias seguidas no estar mejor. No nos vamos a quejar, pero eso dice que esto está apretadísimo y va a estarlo hasta el final. Todos están muy fuertes y el equipo que consiga insistir y mantener la regularidad conseguirá el objetivo". También ha hablado acerca del rival: "Sabemos que nos vamos a encontrar un Huesca con intensidad que va a tratar de explotar sus virtudes y con su gente. Es un equipo dificilísimo. Cualquier equipo te va a generar dificultades". Por último, ha hablado sobre las bajas: "Soro es baja segura, aunque está terminando su proceso de recuperación, Rochina claro, y Ricard, que tiene lesión muscular. Y de última hora André, que ha tenido un accidente doméstico y no estará esta semana. El resto, bien. Tenemos donde elegir y como hacemos cada semana, intentaremos elegir a los mejores para los partidos".

Posibles alineaciones

SD Huesca: Andrés Fernández, Gerard Valentín, Blasco, Florian Miguel, Ratiu, Óscar Sielva, Christian Salvador, Vilarrasa, Joaquín Muñoz, Juan Carlos y Kanté.

Granada CF: Raúl Fernández, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Pol Lozano, Bodiger, Callejón, Melendo, Uzuni y Weissman.