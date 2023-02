Carlo Ancelotti: "El equipo está en una buena dinámica"

El Real Madrid visita a Osasuna tras la goleada al Elche, uno de los mejores partidos de los blancos esta temporada. Lo hará sin Benzema, que descansa, pero con Courtois y Hazard, que vuelven a estar disponibles.

"Tenemos que llegar con buenas sensaciones"

Carlo Ancelotti ha dicho que este partido se afronta con “compromiso, actitud e ilusión de ganarlo. Es un buen momento, el equipo está bien en una buena dinámica. Tengo buenas sensaciones”. Además, teniendo en cuenta que la distancia con el Barça son 8 puntos y que juegan antes que los culés, es una forma de meter presión. “El objetivo es bajar la desventaja, sobre todo para nosotros. Es un calendario muy exigente con partidos muy importantes. Tenemos que llegar con buenas sensaciones. El fútbol es así, puedes pasar de lo bueno a lo malo muy rápidamente y viceversa. Cuando la dinámica es buena tienes que hacer lo máximo para quedarte con esta dinámica y estas sensaciones”, ha comentado Ancelotti, que además ha explicado que la clave es preparar los partidos como si fueran el último.

"A Karim preferimos reservarlo"

El Real Madrid tendrá que volver a jugar sin Benzema, que no estará mañana porque “preferimos que recupere bien para que esté listo el martes”. Kroos tampoco está disponible, porque tiene gripe. En cuanto a la ausencia de Karim, el técnico italiano ha querido dejar claro que “no significa que esté lesionado, sino que preferimos reservarlo, sobre todo por la edad, para que esté en buenas condiciones toda la temporada. Tenemos que tener en cuenta que además vuelve de lesión, por lo que es un cansancio distinto al de los demás”. Es más, “Si fuera mañana el partido contra el Liverpool tampoco jugaría”.

"Sería un error meter en competencia a Vinicius y Rodrygo"

La rueda de prensa ha tenido un momento gracioso, porque le han preguntado a Ancelotti por los favoritos contra Osasuna, en un intento para que desvelara el once inicial. Ancelotti casi pica, pero ha salido bien de la situación: "Los favoritos para mañana... No te los digo", lo que ha provocado las risas de los periodistas.

Aún así, si ha confirmado que los que sí jugarán de inicio son Modric y Rodrygo. El brasileño jugó contra el Elche en la banda de Vinicius, pero Ancelotti ha explicado que “sería un error meter en competencia meter a Rodrygo y Vinicius, porque tienen que jugar juntos. A veces puede pasar que jugamos con un 4-4-2 con dos delanteros que pueden ser ellos”. En relación al sistema del Real Madrid, Ancelotti ha dicho que “a veces hemos intentado durante el partido adaptarnos de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. A veces tenemos que hacerlo rápidamente. En un sistema que es bastante claro 4-3-3 se puede pasar a un 4-2-2-2 cuando salta Vinicius a la presión o Kroos. Esta adaptación nos cuenta un poco más de lo normal y es lo que estamos entrenando ahora”.

En cuanto al escándalo que ha estallado estos días en relación al Barça y los árbitros Ancelotti ha dicho que él no va a opinar: “Yo soy entrenador y tengo que estar focalizado en el partido, otras personas lo estarán en otras cosas”. Lo que está claro es “que la gente dude de la competición no es bueno. El deporte siempre tiene que ser limpio y tenemos que trabajar para ello”. También ha hablado sobre Álvaro Rodríguez, que “lo está haciendo bien. Es un chico en el que confiamos porque tiene calidad, sobre todo un perfil que no tenemos. Muy alto, bueno de cabeza… Nos puede ayudar”.

Por último, sobre su nominación a mejor entrenador del año ha dicho, en tercera persona, que "los tres lo han hecho bien y merecen ganar. Los que no ganen tendrán que felicitar al que gane".