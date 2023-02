Javier Aguirre: " No hicimos el partido perfecto"

Tras la gran victoria del Mallorca en casa por 4-2 ante un gran rival como es el Villarreal, Javier Aguirre compareció ante los medios de comunicación para comentar el partido y los datos a destacar de este encuentro. Además, se mostró insatisfecho porque no hicieron el "partido perfecto" por los dos errores en los goles en contra.

Ahora mismo el Mallorca está a un punto de jugar competiciones europeas, esto es lo que ha dicho Aguirre: "Estamos donde tenemos que estar y de momento no nos saldremos del discurso. Hemos visto peores cosas en la Liga y de momento es febrero y con 31 puntos no se ha salvado nadie. Por lo tanto, no hay motivos para pensar otra cosa, por lo menos de puertas hacia dentro. No soy quien para que contener el sentimiento de la gente que se va contenta a casa, yo sería incapaz de condicionar alegrías o tristezas".

Fortín en casa

Fue preguntado por las 5 victorias consecutivas en casa y además ante rivales como Atlético de Madrid (1-0), Real Madrid (1-0) o Villarreal (4-2):"Es anecdótico, totalmente anecdótico porque no hemos conseguido nada aún. Me da mucho gusto por la gente que viene al campo y nos acompaña. No hemos estado muy acertados fuera y me duele por la gente. La victoria son consecuencia de la comunión entre la afición y el equipo."

Una de las grandes ausencias en el once del técnico mexicano ha sido la de Valjent. Esto ha sido lo que ha dicho el entrenador: "La ausencia de Martin Valjent se debe a la rotación del equipo. Tengo que rotar entre todos los defensas que hay para que todos se sientan importantes. A Denis aún le falta ritmo de juego de LaLiga, pero el resto tengo que jugar con todos."

Uno de los jugadores que mas mal lo ha pasado ha sido Muriqi que con el gol de hoy "se quita un peso de encima" , continúa Aguirre "porque él me dijo que estaba preocupado, pero al final esto son rachas. "

Uno de los MVP sin duda ha sido Dani Rodríguez con un doblete y un gran despliegue físico: "Dani por los goles sí que llama la atención. Ha hecho un campo en el campo notable. Tácticamente es muy inteligente. Lo que le pasó es que se le acabó la gasolina y se le notaba fatigado. "