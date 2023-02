Previa Real Sociedad vs Celta de Vigo: seguir ilusionando

La Real vuelve a casa para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga. Los de Imanol están obligados a ganar si quieren seguir disfrutando de una cómoda ventaja con respecto a los rojiblancos tras tener a un Real Madrid victorioso por delante. Los donostiarras pese a recuperar a Sola, siguen teniendo en enfermería a siete jugadores. El técnico donostiarra cuenta con las bajas de Cho, Elustondo, Gorosabel y Pacheco, los cuatro con una lesión en el tobillo; por su parte Merquelanz y Sadiq con problemas en la rodilla y David Silva en el pie.

En frente estará un Celta que se encuentra décimo cuarto en la clasificación gracias a sus buenos resultados. Los gallegos no tienen tantas bajas como los txuri-urdin, pero no van a poder contar con el guardameta, Marchesín.

Situación de cada equipo

Con seis victorias, un empate y dos partidos perdidos, en los encuentros oficiales de lo que llevamos de año, la Real intentará volver a la senda de la victoria consiguiendo los tres puntos en su estadio. Con la recuperación de tres de los muchos lesionados, Imanol empieza a tener más jugadores para encarar esta fase de la temporada en la que, es imprescindible ganar si quieren seguir con sus aspiraciones al podio liguero.

El Celta, con peor registro que la Real en los partidos disputados desde comienzo de año, pero suficiente como para dejar atrás los puestos de descenso, afronta el choque del sábado con la firme intención de sumar de tres y ampliar la distancia que lo separa de Valladolid y Sevilla, llegando a estar en duodécima posición a falta de un punto para igualar al Girona que se encuentra con 27. Carlos Carvalhal no podrá contar con Marchesín, el portero sigue de baja tras una lesión en el tendón de Aquiles.

Enfrentamientos anteriores

El del próximo sábado será el segundo enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos. El primero, disputado el pasado 16 de octubre en el Estadio de Abanca Balaídos, se saldó con victoria a favor de los txuri-urdin, con dos goles de Illarramendi y Zubeldia fueron capaces de contrarrestar el tanto de Iago Aspas.

Real Sociedad y Celta, durante un partido A. Muxika

La última vez que se vieron las caras en tierras donostiarras fue la temporada pasada. En el partido del 8 de enero, los locales ganaron con gol de Mikel Oyarzabal que sentenció el encuentro en el minuto 13 de partido.

Declaraciones previas

Imanol compareció ante los medios el viernes al mediodía, ha hecho un repaso a la situación de su plantilla. "Gorosabel y Pacheco no entran en la convocatoria porque solo han entrenado dos días y aún están lejos del nivel del resto. Aquí el tren va muy rápido y, como te bajes de él durante dos semanas, ni te digo ya durante cuatro, luego cuesta mucho subirse. Mientras, los que se han recuperado hace poco van sumando sesiones y minutos. Aún no se encuentran como me gustaría, pero poco a poco van acercándose", ha indicado el técnico en referencia a Merino y Sola, quienes reaparecieron en Cornellà frente al Espanyol.

Además habló sobre la opción de mantener a Ander Barrenetxea en el lateral derecho donde dijo que parecía muy factible, a tenor de las palabras de Imanol sobre el donostiarra. "¿Por qué no va a asentarse ahí? A mí me pasó lo mismo. Yo en el Sanse jugaba arriba y luego terminé de defensa. Ander tiene condiciones para actuar ahí y va a depender de él que siga haciéndolo o no. Tiene las condiciones y la mentalidad necesarias. En Cornellà hizo un gran partido. Si repetí con él es porque entendía que podía rendir muy bien".

Por otro lado, el técnico del Celta ha calificado a la Real Sociedad como “el mejor de la Liga”. Carlos Carvalhal ha citado a 23 jugadores. El técnico del Celta ha analizado el momento que atraviesan varios pupilos de suyos. El portugués ha admitido que la suplencia de Javi Galán en Mallorca se debió a que el carrilero se había relajado y asegura que la desaparición del capitán Hugo Mallo, que no ha disputado ni un solo minuto en las tres últimas jornadas, responde a una cuestión “puramente técnica”.

Sobre el duelo con la Real Sociedad dijo: “Para nosotros es el partido más difícil desde que llegamos al Celta. La Real Sociedad es un equipo fuerte, juegan en su casa y tiene un equilibrio entre valores individuales y un fuerte valor colectivo. Por eso ocupa una posición de Champions. Tiene muy pocas debilidades”.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga Santander será disputado el sábado 18 de febrero a las 14:00 horas en el Estadio Reale Arena. El encuentro se retransmitirá a través de Movistar+ LaLiga.

Onces posibles

Real Sociedad: Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Zubimendi, Brais Méndez, Mikel Merino; Kubo, Oyarzabal y Sörloth.

Celta de Vigo: Iván Villar; Mingueza, Núñez, Aidoo, Galán; Beltrán, Carles Pérez, Veiga, De la Torre; Strand Larsen e Iago Aspas.