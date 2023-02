Huesca - Granada: puntuaciones del Granada, jornada 28 de LaLiga SmartBank

El Granada CF ha conseguido sumar un punto en su visita a El Alcoraz tras empatar a uno con el Huesca. El equipo oscense se adelantó en el marcador con un gol de Joaquín y después Carlos Neva puso el empate en el marcador. En la segunda parte, marcó Weissman, pero el gol fue anulado por fuera de juego de Jorge Molina en la jugada tras la revisión del VAR.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar)

7 - Colosal. El cancerbero ha sabido 'ganarse el sueldo' con sus paradas, que han hecho que el Granada pudiera rascar puntos en el encuentro. Hay que destacar una de las intervenciones de Raúl en las que ha sacado al Granada de varios apuros. Sin ninguna duda, este es el portero de garantías que el conjunto rojiblanco necesita ahora mismo para volver a Primera.

5 - Lesionado. El defensa ha sabido llevar el partido a la perfección, ha movido a la defensa como si fuera un veterano, hasta que ha llegado la lesión, la cual le ha retirado del terreno de juego y ha salido en su lugar Víctor Díaz.

Ignasi Miquel

6 - Muro. El central hizo de la defensa una auténtica muralla, su juego defensivo fue de auténtico crack, no hizo casi infracciones, pero sus pases no estuvieron a la altura de las circunstancias, fallando más de 14 pases de 60 en total que dio. De todos modos, Ignasi se ha convertido en un blindaje de mucho valor para Paco López.

9 - Goleador. El canterano ha jugado con una gran confianza. El lateral ha medido muy bien los tiempos de juego. Se nota que está recuperando el nivel y la confianza en él mismo. Hoy se ha vuelto a reencontrar con el gol, en una jugada de mucha calidad donde Callejón volvió a demostrar que no solo es un goleador nato sino que también sabe dar asistencias.

Quini

6 - Cumplidor. Ha sabido llevar el tiempo de juego a la perfección, no ha dejado de trabajar tanto en ataque como en defensa. Hoy ha vuelto a la titularidad tras varios encuentros sin verlo en el once inicial.

Melendo

6 - En forma . El centrocampista ha demostrado estar a la altura de las circunstancias sacando al equipo desde atrás con buenas intervenciones y rompiendo las líneas del Huesca. Óscar Melendo está haciendo una campaña con el Granada de un alto nivel y lo está demostrando en el buen juego y en el ritmo que le da al medio campo.

Pol Lozano

6 - Adaptado. El mediocentro se ha adaptado a la perfección en el medio del campo, sus pases han sido clave sacando al equipo desde atrás a la perfección, no ha errado casi ningún balón.

Bodiger

6 - Discreto. El jugador francés junto a Pol Lozano han contenido al Huesca muy bien, aliviando al equipo con grandes pases para desatascar el medio del campo del Granada.

7 - Errático. Venía de marcar un doblete y ha dejado un juego exquisito arriba, pero ha fallado varias ocasiones en la primera parte. Ha dado una clase magistral en ataque, ha jugado muy bien, la única pega es su poco acierto de cara a puerta.

Weissman

5 - Poco efectivo. El crack de la delantera del Granada no ha tenido su día en ataque, no ha sabido encontrar su posición dentro del ataque nazarí y sus remates no han sido nada del otro mundo y solo ha dado un disparo entre los tres palos, el del gol que fue anulado por el VAR.

Callejón

8 - Magia. El de Motril sigue haciendo maravillas con el balón y lo que es más importante, sigue generando ilusión a los aficionados granadistas con su juego. Ha vuelto a sacar la varita para dejar una actuación estelar con una asistencia de gol a Neva. Lo que aporta Callejón a este club es indescriptible.

SUPLENTES

Meseguer

7 - Acertado. Ha jugado con mucha garra, se notaba sus ganas de reivindicar su puesto. Su presencia en el campo ha sido crucial cortando las alas al equipo de José Ángel Ziganda. El juego del Granada ha pasado por sus botas y el medio se ha visto muy favorecido por su aportación tanto en defensa como en ataque.

Jorge Molina

6 - Veteranía. El 'Killer' del equipo nazarí no ha saboreado el dulce néctar del gol, pero en cambio ha dado una clase magistral de cómo desarmar una defensa. El delantero se ha convertido en maestro para los más jóvenes.

Puertas

6 - Trabajador. El delantero ha vuelto a jugar tras sus problemas en el costado y ha dejado destellos de su calidad, pero no los suficientes como para ganarse el puesto.

7 - Crack. La perla nazarí aunque salga desde el banquillo da espectáculo y los aficionados saben agradecérselo. A pesar de jugar menos de lo normal ha dado mucho juego en el medio al Granada y ha sabido mejorar la actuación de su compañero Melendo.