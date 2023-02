Ancelotti: "Tenemos más posibilidad que el año pasado"

Carlo Ancelotti ha respondido a las preguntas de los periodistas un día antes de enfrentarse al Liverpool FC en Anfield.

Mucha expectación en una rueda de prensa donde todas las preguntas han ido sobre el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, en el que se medirán a su rival en la pasada final.

Sobre el Liverpool

El italiano ha querido elogiar al equipo dirigido por Jürgen Klopp, al que volverá a enfrentarse: "No ha cambiado su calidad. Esperamos un partido intenso y con presión, sin tiempo para respirar. Aprietan mucho, lo sabemos y estamos preparados".

Además, Ancelotti ha tenido palabras sobre el recuerdo del día que se alzó con la decimocuarta: "Es un recuerdo bonito. Estoy de acuerdo con Klopp. Fue igualado, puede que el Liverpool tuviera más posesión pero estuvimos muy bien atrás. Es diferente porque ahora son dos partidos. Tenemos que hacerlo bien los 180 minutos", ha afirmado.

El once titular

Al entrenador del Real Madrid le han preguntado por el sistema con el que saldrá en Anfield, a lo que ha contestado que sigue con dudas sobre cómo saldrá colocado el equipo y si será más contundente arriba o atrás.

Además ha querido dejar clara la vuelta de Karim Benzema a la titularidad en el partido tan importante frente a los 'reds'.

Las ausencias

Carlo también ha tenido palabras para las bajas, jugadores con los que no podrá contar en este primer partido de la eliminatoria.

"Me gustaría contar con ellos. Es una transición forzada que no queríamos. No me preocupa porque la sensación que tenemos sin ellos son buenas. Los que han reemplazado a Toni y Tchoauméni lo han hecho bien y tenemos confianza en toda la plantilla", ha declarado.

Vinicius y la polémica

Por último ha querido tratar el racismo del que se viene hablando ya un tiempo y que envuelve al brasileño Vinicius Jr. Esto ha respondido su entrenador: "El tema del racismo es muy serio. No hay ley que pueda cambiar la cabeza de una persona. Eso lo hace la cultura y el sentido común. No echo la culpa a España, pero pido respeto para las personas. España es un país fantástico para vivir, es espectacular en todos los sentidos", ha afirmado para cerrar su comparecencia.