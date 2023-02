Benzema: “Queremos esta Champions”

Para Karim Benzema, ha sido una noche muy especial, ya que además de los dos goles y su gran nivel de juego en varios tramos del encuentro, volvía a la competición que le hizo conseguir el galardón que lo catalogaba así como el mejor jugador del planeta la pasada campaña.

Benzema comenzaba acordándose de la leyenda y presidente de honor madridista recientemente fallecido “Esta victoria es para Amancio y su familia” a lo que además añadía que “Es una noche importante para nosotros” ya que contestaban al 2-0 inicial “con personalidad y goles” y remontaban el encuentro demostrando que “queremos ganar esta Champions”

El capitán del conjunto merengue quiso valorar como se merece, conseguir remontar el 2-0 al Liverpool en Anfield y además hacerlo con 5 goles como respuesta, algo inédito en la historia de esta competición.

“El fútbol es difícil, ellos entraron mejor, pero es cierto que nosotros sabemos darle la vuelta al partido y así hasta el final”

Sobre el golazo de Vinicius Jr: “Un gol puede cambiarlo todo y es cierto que eso fue lo que sucedió hoy”

En referencia a la ovación de Anfield tanto a él como a Modric, Karim se mostraba muy agradecido, aunque para él lo más importante es ver cómo la afición merengue animaba durante los 90 minutos, ya que, para él “ellos son el número 12”

A cerca de conseguir por fin su primer gol esta temporada en la Champions, Karim se mostraba contento por conseguir no uno, si no dos tantos, ya que tras anotar la pasada temporada 15 goles, esta no pudo ver puerta hasta hoy debido a la falta de minutos y las innumerables lesiones que venia sufriendo esta temporada.

“Lo más importante para mí es ayudar al equipo con goles y asistencias” Afirmaba el jugador merengue.

Además, acerca de sus problemas físicos y sobre si él mismo se controla los minutos, el jugador merengue era claro: “Yo me regulo a mí mismo, ya que tras lo sucedido la temporada pasada, yo he sabido dosificarme para poder llegar a los partidos como hoy y cumplir a mi nivel”

En referencia a si la eliminatoria está acabada, Karim comentaba que “Esto es fútbol y aquí no se sabe nada hasta el final de la eliminatoria”