Thibaut Courtois: "No nos podemos relajar"

Thibaut Courtois se mostraba feliz a la par que disgustado al terminar el partido. El Real Madrid ganó 2-5 al Liverpool en la ida de los octavos de final, un resultado histórico en Anfield. En primer lugar, el portero quiso acordarse de Amancio, leyenda madridista y presidente de honor del club que falleció ayer. “Queremos dedicar la victoria a Amancio. Se nos ha ido una leyenda”.

"Me rebota en la rodilla. Es mala suerte"

La sensación amarga de Courtois se debía a que cometió una “cantada” en el segundo gol, que pudo complicar mucho las cosas al Real Madrid. “Es un poco mala suerte cagarla así. Era un balón un poco difícil de Carvajal, pero bueno, lo controlé bien. Quería pasarlo por encima de Salah, pero vi que se quedaba parado y pensé: “Bueno, me da tiempo para ir a la derecha” y justo me rebota en la rodilla. Es mala suerte”.

El Real Madrid tuvo que remontar un 2-0 en contra. A los 15 minutos, los blancos ya estaban dos goles abajo en el marcador, pero Courtois y el Madrid lo tenían claro: “Sabemos que podemos hacerles daño y el primer gol de Vini nos ha hecho respirar. Luego le pasó a Alison lo mismo que a mí. Nos vamos con empate al descanso. Luego tuvimos alguna contra y sabíamos que ahí era donde hacerles daño. Así hemos ganado el partido hoy”.

"Tenemos siempre capacidad de reaccionar"

Pero la clave de la remontada no ha sido la mentalidad: “Bueno no creo que sea de mentalidad. Creo que, en general, tenemos siempre la capacidad de reaccionar. Quizás, por buscar algo bueno en lo malo, quizás ese gol nos ayudó a reaccionar más. Al final, tus compañeros te dan tranquilidad. Todo el mundo sabe que tenemos mucho juego y mucho gol y eso ha salido hoy”.

Sobre jugar en Anfield y la afición ‘red’, Thibaut ha dicho que: “Siempre es un gusto jugar aquí, sobre todo en Champions. Para mí ha sido la primera vez que juego aquí con público en Champions. En Liga sí he jugado mucho aquí, pero es diferente. Ellos saben aprovechar y ver bien lo que hacen Luka, Karim… Por eso les aplauden, porque saben apreciar el buen fútbol”.

"Mira lo que pasó el año pasado con el Chelsea. No nos podemos relajar"

Para finalizar, el meta belga ha sido preguntado acerca de si el Real Madrid es favorito para revalidar el título: “El Madrid va a estar siempre en la pelea hasta el final, o eso intentamos. Obviamente creo que el Liverpool este año no es el equipo del año pasado. Hay que ser honestos. Juegan muy bien, pero son más vulnerables a la espalda y eso se ha demostrado hoy. Pero todavía no hemos pasado. Con la nueva regla todo puede pasar, mira lo que pasó el año pasado con el Chelsea. Así que no nos podemos relajar, vienen partidos muy importantes y hay que seguir el ritmo. Yo creo que todavía quedan muchos buenos equipos dentro. Obviamente el Madrid siempre va a ser uno de los favoritos para ganar, pero veremos hasta dónde llegamos este año”.