Nacho, siempre tú

Llegaba el minuto 27 en Anfield y con él, un problema en la defensa titular del Real Madrid. David Alaba se tiraba al suelo, dando indicaciones al banquillo de que no podía continuar disputando la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

En ese momento del partido cambió el rumbo de un Real Madrid, que veía como un Liverpool le pasaba por encima y le llevaba la ventaja de dos goles en tan solo media hora de eliminatoria.

Con la entrada de Nacho Fernández, tras retirarse Alaba del campo, el Real Madrid mostró tranquilidad y una seguridad en defensa, algo que le había faltado en los primeros 30 minutos de encuentro.

Frenó a Mo Salah

Una de las claves de la victoria en Anfield fue el gran trabajo defensivo que realizó Nacho en el lateral izquierdo. En el momento en el que el jugador pisó el terreno de juego, no dio opciones a un Salah, quien gozó de barra libre de ocasiones mientras Alaba seguía en la defensa.

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, reconoció el gran trabajo de un Nacho, que anuló a la estrella 'red': "Nacho salió y estuvo increíble. Por eso está jugando tantos años en el Real Madrid, por ese nivel defensivo", declaró el alemán.

Jugador necesario en la plantilla

La brillante actuación del madrileño ante el Liverpool sirve para reafirmar que puede seguir siendo un jugador más que útil para un club blanco que, por ahora, no ha logrado ampliar su contrato más allá de junio 2023.

Sobre esto fue preguntado en zona mixta tras finalizar el partido y estas fueron sus declaraciones:

"Es muy personal. Ni que juegue todos los minutos de aquí al final de temporada cambiará mi decisión ni aunque no juegue nada. La decisión es totalmente personal. El club tiene mucha confianza en mí, siempre me ha dicho que esto es mi casa. Intento vivir el día a día, soy feliz aquí porque estoy jugando y no quiero tampoco que se cree una dinámica de si Nacho va a renovar o no", reconoció al final del partido.

Además, el futbolista que ayer alcanzó los 300 partidos como jugador 'merengue', habló de su situación al principio de esta temporada, donde pasó malos momentos: "Lo dije el otro día, a principios de temporada lo pasé mal. Los últimos años estoy jugando a un gran nivel. Al principio de temporada se me han pasado muchas cosas por la cabeza. Ahora juego mucho más y estoy mucho más contento. Intento vivir el día a día, pero no tengo ninguna decisión tomada", recalcó.