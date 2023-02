Previa Elche CF vs Real Betis: a por la Champions

Visitar al colista de la liga nunca es tarea fácil, aunque las estadísticas y las rachas de ambos equipos puedan prever un partido sencillo para los hispalenses. Cuando el pasado 15 agosto de 2022 el conjunto alicantino visitó el Benito Villamarín para intentar empezar el curso liguero con buen pie, no se podía imaginar que los franjiverdes, en el año de su centenario, iban a cuajar una de sus peores primeras vueltas en Primera División.

La temprana expulsión de John Chetauya en el minuto 16 junto al gol de Borja Iglesias y el doblete de Juanmi les condicionó el arranque liguero y que, de alguna forma o de otra, les marcó a los ilicitanos la hoja de ruta que iban a llevar durante el resto de la primera vuelta. Pero cuando la pelota echa a rodar, las dinámicas y los resultados anteriores importan poco.

Situación de ambos equipos

Por parte del Real Betis Balompié, el conjunto verdiblanco busca encadenar, por segunda vez en la temporada, una tercera victoria consecutiva en liga tras el excelente inicio de temporada con los triunfos ante el propio Elche, el Mallorca y Osasuna. Las sensaciones en liga son positivas exceptuando el bache que el equipo vivió tras las dos eliminaciones en en penaltis en menos de una semana tanto en semifinales de la Supercopa de España como en octavos de final de la Copa del Rey.

Desde la vuelta del parón por la disputa de la Copa del Mundo en Catar, los heliopolitanos han jugado ocho partidos de liga en los que han cosechado cuatro victorias, un empate y tres derrotas. La diferencia de goles en esos partidos es de 12 goles a favor y, a pesar de los buenos registros defensivos que tenía el equipo antes del Mundial, de 11 goles en contra. Si ya los verdiblancos vienen siendo uno de los equipos que más ocasiones crean en las cinco grandes ligas, su mayor debilidad en estos últimos dos meses está siendo su fragilidad defensiva.

Por parte del Elche Club de Fútbol, los franjiverdes buscan ganar su segundo partido de la temporada en liga para intentar aproximarse a la zona de salvación. Las esperanzas del equipo ilicitano pasan por haber conseguido la única victoria liguera ante el Villarreal, de juego similar al Betis, y en casa, es decir, en el mismo escenario que el partido de este viernes.

Desde la vuelta del parón mundialista, los alicantinos han disputado también ocho encuentros de liga en los que han cosechado una victoria, dos empates y cinco derrotas. La diferencia de goles en esos partidos es de 5 goles a favor y 14 en contra.

Martínez Valero, estadio de contrastes

El mítico campo situado en la localidad de Elche, el Manuel Martínez Valero, no es nada más que uno de los estadios en los que el Real Betis ha registrado peores resultados desde su inauguración. Históricamente, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini sólo ha ganado cinco de los 27 encuentros oficiales que ha disputado en el campo del Elche, además de doce empates y diez derrotas.

El último triunfo bético en tierras ilicitanas fue la temporada pasada, un 0-3 con goles de Juanmi, Willian José y Fekir, y el anterior data de la temporada 2010/2011 en Segunda División, cuando el equipo entonces dirigido por Pepe Mel se impuso por 0-2 gracias a los tantos de Rubén Castro y Beñat.

Sin embargo, esos datos recogen los enfrentamientos en todas las categorías. Si el filtro se centra en Primera División, el beneficiado es el vigente campeón de la Copa del Rey, y es que los andaluces no pierden en el campo del Elche desde hace casi 40 años. Fue en la temporada 1984/1985 cuando el Betis de Gordillo, Rincón, Esnaola y Gabi Calderón caían derrotados por 2-1 con goles de Germán Leguía y Carlos. Desde entonces, cuatro visitas al Martínez Valero que han significado tres victorias y un empate.

Precedentes entre Elche y Real Betis

A pesar de que en los últimos enfrentamientos entre ambos tanto en el Villamarín como en el Martínez Valero el Betis se ha llevado la victoria por tres goles a cero, la espinita que tiene clavada el conjunto andaluz se remonta al partido liguero previo a la final de la Copa del Rey de la temporada anterior donde el Elche se hizo con la victoria con un gol de Tete Morente en el minuto 82 para prácticamente certificar su salvación y, a la vez, arruinar las escasas posibilidades de los verdiblancos de alcanzar los puestos de UEFA Champions League.

Declaraciones de los técnicos

Pablo Machín: "Nos jugamos mucho, como en todos los partidos. Queremos darle una alegría a la afición. Representamos un escudo centenario y este partido es una nueva oportunidad de sumar otra ansiada victoria. A veces las dinámicas están por encima de todo y la nuestra es mala. Debemos mirar al frente y ser un equipo con carácter y orgullo. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos, con muchas individualidades que pueden definir un partido".

Pablo Machín, entrenador del Elche, en el banquillo franjiverde. Foto: Getty Images

Manuel Pellegrini: "Muy importante sumar tres puntos. No estamos pensando ni en la Europa League ni en el Madrid, si no en sumar tres puntos más y ya veremos que hacen los equipos que vienen por detrás. Estamos centrados en los partidos y no en objetivos finales. Para mí es muy extraño que el Elche esté en esa posición. Si tiene nueve puntos refleja una realidad pero ha habido muchos partidos donde merecían más puntos. Tiene jugadores peligrosos en ataque, así que tendremos que entrar al partido pensando en nuestro juego si queremos puntuar, porque tiene pocos puntos pero Villarreal perdió allí y el Espanyol ganó en el último minuto".

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, en el banquillo verdiblanco. Foto: Getty Images

Árbitros del encuentro

El colegiado gallego Javier Iglesias Villanueva ha sido el designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir este partido. Dicho árbitro ha pitado al Betis en dos partidos esta temporada, primero con la victoria a domicilio por 0-2 ante la Real Sociedad en la jornada 12 y en el primer partido de Copa del Rey ante Ibiza Islas Pitiusas, también con victoria verdiblanca por 1-4. En la sala VOR se encontrará Santiago Jaime Latre.

Javier Iglesias Villanueva dirigiendo un partido. Foto: Getty Images

¿Dónde y cómo ver el partido?

El Elche Club de Fútbol y el Real Betis Balompié se enfrentan este viernes 24 de febrero a las 21 horas en el Martínez Valero. El enfrentamiento correspondiente a la vigésimotercera jornada de la LaLiga Santander será retransmitido en directo a través del canal DAZN LaLiga.

Convocatorias

Real Betis Balompié: Bravo, Montoya, Paul, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Luiz Henrique, Willian José, William Carvalho, Pezzella, Joaquín, Guardado, Luiz Felipe, Abner, Ayoze, Sabaly, Aitor Ruibal, Dani Martín, Rodri, Fran Vieites y Miranda.

El Elche CF no ha facilitado la relación de convocados para el partido contra el conjunto verdiblanco, aunque las bajas están conformadas por el sancionado José Carmona y los lesionados Pere Milla, Álex Collado y John Chetauya. Además, son dudas Lisandro Magallán y Randy Nteka.

Real Betis Balompié: Bravo; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe y Miranda; William Carvalho, Guardado y Nabil Fekir; Luiz Henrique, Juanmi y Borja Iglesias.

Elche CF: Edgar Badía; Magallán, Bigas y Palacios; Pol Girola, Mascarell, Gumbau y Clerc; Fidel, Ponce y Boyé.