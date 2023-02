Previa Real Madrid vs Atlético de Madrid: el último derbi de la temporada

Vuelve la fiesta del fútbol madrileño. Un evento que tanto blancos como rojiblancos marcan a fuego en su calendario. El Atlético visita el Bernabéu con ganas de revancha por la eliminación de la Copa y querrán derrotar a los blancos por primera vez este curso. Los de Simeone siguen con su buena dinámica y confirman de esta manera el cambio de actitud tras el mundial. El argentino ha conseguido mejorar la fiabilidad defensiva y gran parte de la culpa la tienen Oblak y Hermoso. Pero, si alguien es culpable de tirar del carro ese es Antoine Griezmann. El francés juega y hace jugar, marca y asiste, y tendrá la oportunidad de darle una alegría a la afición colchonera, este sábado, frente al eterno rival como ya hizo en 2016.

El Real Madrid, también, llega en un buen momento al derbi. Los de Ancelotti reciben al Atleti tras derrotar al Liverpool en Anfield. Tras ir 2-0 abajo, los blancos golpearon con contundencia a los reds, tras sendos dobletes de Vinícius y Benzema y un gol de Militao, pusieron el 2-5 final, y ponen pie y medio en los cuartos de Champions.

Los rojiblancos desean afianzarse en la zona Champions y dar caza a la Real Sociedad por el tercer escalón de la competición. El Real Madrid, por su parte, necesita la victoria para seguir vivo en la lucha por el título liguero y poder reducir la distancia de 8 puntos que le separan del Barça.

Antecedentes históricos

Este sábado, Real Madrid y Atlético jugarán el derbi número 231 en la historia, con 115 victorias blancas, 57 colchoneras y 59 empates.

Si se rescatan los partidos que han jugado en liga, el Madrid sigue como claro dominador. En la competición doméstica se han visto las caras en 171 ocasiones con 91 victorias merengues, 40 atléticas y 40 empates.

Este curso, tanto en el partido de ida como en el de cuartos de final de la Copa del Rey, el vencedor fue el Real Madrid. En el Metropolitano, los de Ancelotti se impusieron por 1-2 con goles de Rodrygo y Valverde. El Madrid fue superior al Atleti en gran parte del encuentro, pero, en los últimos minutos sufrió para mantener la ventaja ya que Hermoso recortó distancias en el minuto 83 y dio alas a los del 'Cholo'.

En el encuentro copero, la situación fue distinta, pero, con un final idéntico. El Atlético realizó una gran primera parte y consiguió abrir la lata por medio de Morata. En el segundo tiempo, el Atleti mantuvo a raya a los blancos y no sufrió para mantener la ventaja. Lo único que la defensa colchonera no pudo detener fue una genialidad de Rodrygo que, tras zafarse de los defensores a su antojo, definió con el exterior al palo corto de la meta de Jan Oblak. En la prórroga, Benzema adelantó a su equipo y Vinícius, en una contra, puso la sentencia en el 121 con el Atlético volcado en hacer el empate.

De Paul, baja para este partido, junto a Vinícius. Foto: Getty Images

Situación actual

Hace un mes desde el último duelo entre ambos. En ese tiempo, el Atlético de Madrid ha confirmado su cambio de rumbo y no conoce la derrota. 3 victorias por 1-0 ante Osasuna, Celta y Athletic y un empate a 1 frente al Getafe. La clave de su mejora empieza por la defensa. Oblak vuelve a hacer milagros y un irreconocible Hermoso es el nuevo líder de la zaga colchonera, sin olvidarse de Reinildo que cayó de pie en el sistema del Cholo y se ha convertido en el muro del Atleti.

La falta de gol sigue siendo la asignatura pendiente. Según Atlético Stats (@atletico_stats_), en los últimos 4 partidos, los de Simeone han rematado 52 veces (16 a puerta) y solo han celebrado 4 goles. La buena defensa suple la falta de gol en ataque y el Atleti se afianza en los puestos Champions.

En el otro lado, el Real Madrid acumula 8 partidos en este último mes. El más reciente, la victoria en Anfield por 2-5 en los octavos de la Liga de Campeones. Los pinchazos ante la Real Sociedad (0-0) y Mallorca (1-0) hicieron la pendiente de LaLiga más inclinada para los blancos que están a 8 puntos del liderato. Victorias ante Valencia (2-0), Elche (4-0) y Osasuna (0-2). A mediados de febrero, el Madrid levantó el Mundial de Clubes tras derrotar al Al-Ahly y al Al-Hilal.

Los merengues afrontan el derbi con un Vinícius que vuelve a ser decisivo con 6 goles y 3 asistencias en los últimos 7 encuentros disputados por el brasileño. Estará acompañado de Benzema y Valverde. El francés busca asentarse de una vez por todas en el once y olvidar los últimos meses que ha pasado entre la camilla y el césped. El ‘Pajarito’, por su parte, se ha reencontrado con el gol y ya ha celebrado 4 este mes.

Simeone: “Estoy agradecido a todos por estar en el lugar donde quiero estar”

El ‘Cholo’ frente al Real Madrid se convertirá en el entrenador con más partidos dirigidos en primera división con un mismo club superando a Miguel Muñoz (424) pero, también empatará con Luis Aragonés como el técnico con más encuentros en la historia del Atlético de Madrid. De esa manera agradece a todas las personas que lo han hecho posible.

Además, Simeone habló de la situación de la temporada. “Vemos la emoción en ponerse la camiseta del Atlético y competir todos los partidos. En temporada competimos por ganar algo y en otras se nos queda lejano. Esta temporada debemos competir los objetivos, que no son menores. Hay que detenerse de dónde venimos y ver a dónde vamos. Es importante estar en la Champions y competir en una competición que nos viene bien para crecer. Se subestima decir sólo clasificar para la Champions, parece poco".

Buen rollo entre Simeone y Ancelotti en el último derbi. Foto: Getty Images

Ancelotti: “Vamos a utilizar toda nuestra energía para ganar LaLiga”

El entrenador del Real Madrid confirma que están bien, quitando las lesiones, habla de la mejoría del equipo y que pueden hacer un partido intenso. Ancelotti confirma que van a luchar por todo y no van a tirar ninguna competición.

El técnico italiano, también, elogió al ‘Cholo’. "A mí me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Él no tiene nada que aprender de mí. Nunca he visto cómo trabaja él y me gustaría, para mi experiencia personal, cómo es su trabajo día a día. Esto siempre te da más conocimiento, ver como el resto de entrenadores prepara el partido. Ahí se aprende".

Ausencias para el partido

Simeone no podrá contar con el argentino De Paul, que estaba en su mejor momento desde que llegó al Metropolitano. Su sitio será ocupado por el joven Pablo Barrios, que debutará como titular en un derbi y querrá devolverle la confianza depositada al 'Cholo'.

Además de la importante baja de De Paul, el técnico rojiblanco tampoco podrá alinear ni a Reguilón ni a Kondogbia, ambos desaparecidos en los últimos partidos que ha disputado el Atleti.

Por parte del conjunto blanco, Mendy, Alaba y Rodrygo son los jugadores que ocupan la enfermería. El francés está lesionado desde el partido de copa, precisamente, frente al Atleti. Ancelotti utilizará la carta del comodín, Nacho, para el puesto del lateral izquierdo.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Nacho; Camavinga, Modric, Kroos; Valverde, Benzema y Vinícius.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Koke, Barrios, Saúl, Carrasco; Llorente y Griezmann.

Dónde ver el partido

El partido será retransmitido por DAZN LaLiga con la narración de Rubén Martín. Estará acompañado de exfutbolista de ambos conjuntos como Guti, Villa o Mista. Además, cuentan como invitado especial con Ronaldo. El brasileño protagonizó el gol más rápido de la historia de los derbis con una jugada que pilló por sorpresa al conjunto rojiblanco. Este equipo, además de Alberto Edjogo, Sergio Quirante, Ainhoa Pérez, Rafa Escrig y Sandra Díaz, contarán todo lo que ocurra antes, durante y después del apasionante derbi madrileño.