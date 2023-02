Previa Real Madrid vs Atlético de Madrid: derbi capital

El Real Madrid recibirá este próximo fin de semana al Atlético de Madrid en un encuentro en el que buscará trasladar la buena imagen mostrada en Anfield para mantener las opciones vivas por LaLiga. Entramado en un calendario angosto y cargado de partidos decisivos, se esperan cambios en el once merengue entre los que podían aparecer Kroos o Tchouaméni.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid se encuentra ahora mismo en una nube. Tras la remontada y exhibición mostrada en Anfield (2-5) el conjunto de Ancelotti ha vuelto a demostrar con mano de hierro que el bache sufrido en el mes de enero respondía más a una preparación física que a un bajón como tal y se vuelve a mostrar como un equipo más que peligroso para lo que resta de temporada.

Pese a contar con un calendario apretado y que no va a permitir relajaciones, el equipo merengue se prepara para el derbi con el Atlético de Madrid aunque cuenta con bajas decisivas. A la ya conocida de Mendy se suman las de Alaba, que estará fuera alrededor de un mes, y la de Rodrygo, que apenas se perderá 10 días. Sin embargo, como noticias positivas destacan la vuelta de Tchouaméni y la más que probable titularidad de Kroos, ambos recuperados tras superar un proceso febril. Además el canterano Álvaro Rodríguez repite en una convocatoria en una decisión que se intuye recurrente hasta el final de temporada.

Kroos podría volver a la titularidad en el derbi tras disputar unos minutos en Anfield | Foto: @realmadrid

Por su parte, el Atleti llega con las esperanzas de vengar la eliminación copera que sufrió ante el conjunto madridista en el mismo escenario hace apenas unas semanas. Sumido en la batalla por los puestos europeos y la tercera plaza, el conjunto de Simeone ha conseguido ganar tres de los cuatro últimos partidos tras la derrota en el Bernabéu. Todos ganados con el marcador de 1-0, el Cholo tendrá el enorme reto de mantener, como así lo viene haciendo, la portería a cero ante uno de los conjuntos más goleadores de LaLiga Santander y de Europa.

Antecedentes

A la ya mencionada eliminatoria copera que se llevó el Real Madrid (3-1), los dos equipos más importantes de la capital ya se enfrentaron en la pasada jornada 6 en el Estadio Civitas Metropolitano. En aquella ocasión, sumida en la habitual y desafortunada polémica en torno a Vini Jr., el conjunto de Ancelotti también se llevó la victoria de forma contundente pese a lo acortado del resultado (1-2).

En la temporada anterior, Real Madrid y Atlético se repartieron los dos partidos que disputaron en LaLiga Santander aunque ambos con diferentes matices. El equipo merengue se llevó el derbi de ida en el Bernabéu (2-0) en un encuentro en el que destacó Vini Jr. Sin embargo, el derbi de vuelta se lo consiguió llevar el conjunto de Simeone aunque, esta vez, el Real Madrid ya había conseguido ser campeón de liga y mostró un once poco habitual.

Declaraciones

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido. Destacó las buenas sensaciones del equipo tras el partido frente al Liverpool y elogió a su homólogo Simeone. "Al equipo lo veo bien. Creo que salimos del partido de Champions con buenas sensaciones y en una buena dinámica. El de mañana es un partido especial con un equipo que está también en un buen momento y que va a ir a luchar para ganar", dijo.

Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido | Foto: realmadrid.com

Comentó también las vueltas de Kroos y Tchouaméni, de los que dijo que "pueden empezar el partido desde el inicio". Además, puso en valor la figura de Vini Jr., elegido jugador de la semana por la UEFA, y que se echó el equipo a la espalda cuando más quemaba la pelota en Anfield. "Lo que Vini muestra en el campo es lo que hace en el entrenamiento. Ha mejorado mucho la finalización porque lo ha trabajado mucho. Después de los entrenamientos se queda a finalizar. Que se pueda ver más de lo que se ha visto, no lo creo. Su reto es seguir con continuidad", comentó.

También tuvo unas palabras para Simeone y le dejo una propuesta igual de curiosa que interesante. "Me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Creo que no tiene nada que aprender de mí. Pero pasando el tiempo juntos podemos aprender. Nunca le he visto trabajar y me gustaría como experiencia personal. Cómo prepara los entrenamientos… te da conocimiento ver cómo preparan un partido otros entrenadores. Querría ver cómo prepara el partido de mañana. Esto lo podemos compartir después del partido", finalizó.

Árbitros del partido

El encuentro estará dirigido por el colegiado Jesús Gil Manzano. Le acompañarán como asistentes Ángel Nevado Rodríguez y Javier Martínez Nicolás, mientras que el árbitro VAR será Santiago Jaime Latre.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Santander será disputado el sábado 25 de febrero a las 18:30 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se retransmitirá a través de DAZN.

Posibles onces

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Camavinga, Kroos, Ceballos, Valverde; Vini Jr., Benzema.

Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Nahuel Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Koke, Pablo Barrios, Saúl, Llorente; Carrasco, Griezmann.