Carlo Ancelotti: "El equipo está mucho mejor, se ve en los partidos"

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación antes del partido contra el Atlético de Madrid. El entrenador ha dicho que en líneas generales "el equipo está mucho mejor. El Real Madrid viene de remontar un 0-2 al Liverpool en Anfield y ganar 2-5, por lo que Ancelotti ha sido preguntado cómo es posible que el equipo haya ganado, en sus dos etapas, casi las mismas Champions que Ligas. “Creo que todo el mundo sabe cuánto de importante es para este club la Copa de Europa, porque la Copa de Europa ha creado la historia de este club en el mundo. Pero esto no significa decir que no vamos, a día de hoy, a pelear por otros títulos. Nosotros vamos a pelear y a dar toda la energía que tenemos para ganar la Liga como el año pasado. ¿Por qué ha pasado esto? No lo sé. Lo cierto es que a adía de hoy vamos a pelear por todas las competiciones que tenemos delante” explicó Ancelotti.

"Los árbitros fallan como cualquier ser humano y hay que aceptarlo"

Teniendo en cuenta la polémica con respecto al arbitraje en el derbi, Ancelotti ha explicado lo siguiente: “Nos jugamos mucho todos. Cuando es un derbi es algo especial para la afición y para nosotros. Enfrentarnos al Atlético de Madrid estamos acostumbrados, pero es algo especial porque la rivalidad es muy grande. El partido de ida de la Copa del Rey fue un partido correcto. ¿Cómo será el arbitraje de mañana? No lo sé. Gil Manzano creo que tiene la experiencia de arbitrar este tipo de partidos porque es un árbitro muy valorado en Europa”. Además, ha añadido: “No me aburre el tema del arbitraje con el Atlético de Madrid. Confío en que ahora no hay corrupción. Los árbitros fallan como cualquier ser humano. Si fallan hay que aceptarlo”.

El equipo llega con 8 puntos de desventaja en Liga y con lesionados, pero Ancelotti afirma lo siguiente: "Estamos bien, aparte de las lesiones que son previsibles con el calendario que tenemos, el equipo ha mejorado su condición física. Ha mejorado Toni Kroos, Modric, Ceballos…”. Sobre Kroos y Tchouameni, pueden empezar mañana de inicio. Aunque no ha querido dar muchas pistas sobre el once inicial, ha respondido que “puede pasar que Tchouameni y Camavinga jueguen juntos en doble pivote".

"Nacho siempre ha sido profesional"

Nacho ha sido otro de los nombres propios de la rueda de prensa. Sobre él ha contado Ancelotti que “mañana jugará de lateral izquierdo". Además, añade: "Le veo bien, muy bien. ¿El próximo año? No lo sé. Ojalá que sí. Me gustaría verlo en Valdebebas, en el Bernabéu en lugar de por la tele. Han pasado momentos en los que no estaba feliz. La verdad es que conmigo no se ha quejado. Ha seguido sufriendo los períodos que no jugaba. Siempre ha sido profesional, cuando le necesitaba estaba listo. Esto es lo que tiene que hacer un jugador. Entiendo su malestar y el de todos, pero como he dicho muchas veces no estoy aquí para el individuo. Yo tengo una debilidad y es que el Real Madrid esté contento, da igual los que jueguen. Lo siento por mis jugadores, que les tengo mucho cariño a todos. Cuando no los veo bien, yo también sufro, pero tengo esta debilidad, solo quiero que el Real Madrid esté satisfecho”.

"Vinicius está muy focalizado en su trabajo"

Vinicius también ha salido a colación en las preguntas de los periodistas. En concreto, que es un jugador que nunca ha tenido una lesión muscular. “Es bastante raro. Aquí hay que tener en cuenta la genética que tiene, que es espectacular. Después, su profesionalidad, se cuida mucho tanto antes como después de los partidos y de los entrenamientos. Está muy focalizado en su trabajo. Creo que estos dos aspectos le permiten jugar a un nivel muy alto sin tener, de momento, lesiones”, ha dicho el técnico italiano. Además, ha añadido que Vinicius ha mejorado mucho en la finalización porque trabaja mucho. Todos los días se queda 10-15 minutos después del entrenamiento para ello”.

"Me gustaría pasar tiempo con Simeone porque los dos amamos el fútbol"

Ancelotti también ha dedicado unas palabras de respeto y admiración hacia Simeone: “Me gusta como persona porque creo que es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos. Es un entrenador que ha tenido mucho éxito en el Atleti. No hay que olvidar que el éxito reciente del Atleti es gracias a que ha sabido crear un equipo bastante reconocible, gracias a su mentalidad. Me gustaría pasar tiempo con Simeone porque amamos el fútbol. Creo que no tiene nada que aprender de mí, pero pasando tiempo juntos pueden aprenderse cosas. Yo nunca he visto cómo trabaja él. Me gustaría, para mi experiencia personal, conocer su trabajo, el día a día, los entrenamientos… Esto te da más conocimientos, cómo los otros entrenadores preparan los partidos”.

"Si un jugador cumple no hay que mirar el pasaporte"

Sobre Sergio Ramos, que anunció ayer su retirada de la Selección, Ancelotti ha comentado que el tema de la edad es como el de la juventud: "Si un jugador cumple no hay que mirar al pasaporte. Si un jugador de 17 años cumple, merece jugar. Lo mismo con un jugador de 35. 36 o 37. Tú tienes que evaluar lo que pasa en el campo cada día, en el entrenamiento, si está bien…”.