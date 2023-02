Previa Granada CF - Málaga CF: un derbi andaluz con objetivos opuestos

La Liga Santander afronta esta semana su jornada número 29, que se cerrará con el partido que enfrentará en Los Cármenes al Granada CF y al Málaga CF. Un nuevo derbi andaluz que mide a dos conjuntos en dos situaciones totalmente distintas: el Granada quiere sumar un nuevo triunfo como local para acercarse a los puestos de ascenso directo, mientras que el Málaga CF quiere sumar tres puntos importantes para poder estar más cerca de salir de los puestos de descenso en su lucha por la permanencia.

Seguir fuerte en casa

El Granada CF llega a este partido después de empatar a domicilio en El Alcoraz por 1-1 frente a la SD Huesca en un encuentro igualado y en el que se adelantaron los locales. Pese a ello, el conjunto granadinista no se echó atrás y consiguió poner las tablas antes de llegar al descanso. En la segunda mitad pudieron incluso adelantarse en el marcador gracias a un gol de Weissman, pero el árbitro lo terminó anulando vía Var. Así pues, el club rojiblanco se encuentra actualmente en quinta posición con 48 puntos, con una ventaja de cuatro con respecto al Burgos CF, primer equipo fuera de las posiciones de playoff, y a cinco de los puestos de ascenso directo marcados por el Deportivo Alavés.

La segunda vuelta del Granada CF ha comenzado de gran manera, consiguiendo mantener el gran nivel en Los Cármenes, donde todavía no conoce la derrota esta temporada y encadena hasta siete victorias de manera consecutiva como local. Por otro lado, aunque el rendimiento del Granada como visitante ha sido muy pobre en la primera parte de la temporada, bien es cierto que en las últimas jornadas el equipo ha experimentado una mejoría tanto a nivel de juego como en resultados, poniendo fin a la mala dinámica a domicilio tras vencer al Villarreal B en el Estadio de la Cerámica por 0-2. De esta manera, el conjunto granadino quiere seguir fortaleciéndose en su feudo y seguir manteniendo los buenos resultados a la vez que seguir evolucionando a domicilio para poder continuar en la lucha por el ascenso.

Para este partido, Paco López tiene las bajas por lesión de Miguel Rubio, Ricard Sánchez, André Ferreira, Rochina y Soro. De esta manera, el técnico valenciano tendrá que volver a recomponer la defensa tras las lesiones de Ricard Sánchez y Miguel Rubio, dos jugadores que han sido muy importantes en los esquemas defensivos durante todo este primer tramo de campaña. Así pues, es posible que Quini vuelva a ser titular en el lateral diestro, mientras que Cabaco o Víctor Díaz podrían acompañar a Ignasi Miquel en el eje central de la zaga. Por lo demás, la alineación podría ser muy parecida a la de la pasada jornada, con Weissman como la referencia en el ataque granadinista y acompañado por Uzuni y Callejón en las bandas, mientras que en el centro del campo podría repetir titularidad Pol Lozano, que se ha hecho muy sólido en el mediocampo tras su llegada en el mercado invernal.

Ganar a domicilio para seguir en la lucha

El Málaga CF afronta este derbi andaluz tras conseguir una importante victoria en la pasada jornada en la Rosaleda por 3-0 ante el Real Zaragoza gracias al tanto marcado por Lago Junior y a los dos goles marcados por Rubén Castro, que le han hecho ser oficialmente el jugador con más goles de la historia del fútbol español. En cuanto a la clasificación, la victoria sirvió al conjunto blanquiazul para acercarse a los puestos de salvación, aunque siguen estando bastante lejos, pues el equipo ocupa actualmente la antepenúltima posición de la tabla con 25 puntos, está a ocho del Real Zaragoza, que marca los puestos de permanencia. Así pues, el conjunto malaguista necesita un nuevo triunfo para no descolgarse en la parte baja de la clasificación y poder seguir agotando opciones.

La temporada del Málaga CF ha sido muy decepcionante desde el inicio, encadenando varias derrotas de manera consecutiva y ocupando desde el inicio del campeonato las posiciones bajas de la clasificación. Además, otro de los puntos negativos del Málaga es el bajo rendimiento a domicilio, habiendo ganado solamente en una ocasión en la que fuera la primera victoria del equipo en la Liga ante el CD Mirandés en Anduva. Así pues, el conjunto malagueño tiene un balance de cinco victorias, diez empates y trece derrotas. Con Sergio Pellicer ahora y siendo el tercer entrenador esta campaña tras Pablo Guede y Pepe Mel, el equipo aspira a hacerse con una segunda victoria consecutiva que le permita acercarse de nuevo a los puestos de salvación.

Para este importante encuentro, Pellicer tiene las bajas por lesión de Pablo Chavarría y Unai Bustinza, mientras que Escassi, que ha sido duda por un golpe que sufrió, sí que podrá estar disponible. Además, Esteban Burgos y Luis Muñoz volverán a estar a disposición del técnico tras cumplir sanción en la última jornada. Con respecto a la posible alineación, es posible que sea parecida a la de la última jornada, aunque la duda está sobre todo en la delantera, ya que Fran Sol podría volver a repetir titularidad siendo la referencia en la punta, con Rubén Castro como revulsivo para la segunda parte.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de la imagen como equipo: "Tenemos margen de mejora y hay cosas que mejorar, es una evidencia. Para ganar, llevamos cuatro victorias en los últimos cinco partidos, tenemos la mejor diferencia de goles, pero aún así tenemos que mejorar. Tenemos que en nuestro campo insistir en no bajar la línea que llevamos y generar más ocasiones y nos lleguen menos". También ha hablado sobre el rival: "A todos los equipos las victorias dan confianza. Si un equipo con el talento del Málaga le añades el plus de confianza se torna más peligroso. Sabiendo sus fortalezas, nuestro foco está en nosotros, en ser ese equipo arrollador que quiere jugar en campo contrario". Por último, ha hablado sobre Torrente: "Está perfecto, entrena a un nivel altísimo. Se espera su momento cuando lo entendamos. La buena noticia es que ya no está en ese periodo de adaptación. Es un central zurdo e Ignasi también está haciendo una gran temporada y está haciendo bien las cosas".



También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, que ha hablado sobre Rubén Castro: "Lo he visto feliz y cuando lo veo feliz, me alegro. Lo veo que entrena con exigencia, porque a veces cuando un jugador consigue éxitos llega la complacencia, pero no es su caso. Eso es el hambre, querer más". También ha hablado acerca del rival: "El partido que esperamos todos analizando al rival, es el máximo goleador como local, los registros como local le están haciendo fuerte, le ayudan a pelear por el ascenso directo, pero nosotros sabemos perfectamente, y hay que mirar las estadísticas, este Málaga el año pasado era el mejor local y esos números están para romperse". Por último, ha hablado sobre Fran Sol y Rubén Castro en la lucha por la titularidad: "Creo que en los jugadores que están en el banquillo, la palabra suplente debería eliminarse, son soluciones. Veo a Rubén y a Fran y a todos como soluciones. No va a tener esa etiqueta, y en el caso de Rubén menos".

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Quini, Cabaco, Ignasi Miquel, Neva, Bodiger, Pol Lozano, Uzuni, Melendo, Callejón y Weissman.

Málaga CF: Yáñez, Delmás, Ramalho, Juande, Cristian Gutiérrez, N´Diaye, Luis Muñoz, Zúñiga, Febas, Junior y Fran Sol.