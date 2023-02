Real Madrid-Atlético de Madrid: un punto con polémica

El Atlético de Madrid llegaba al Santiago Bernabéu con ganas de revancha tras la derrota frente a los madridistas en Copa del Rey. Reinildo se marchó lesionado en el minuto 23. Una polémica jugada acabó con la expulsión de Correa en el 65. Ya con uno menos, Giménez logró adelantar a los rojiblancos a falta de 10 minutos aunque un tardío gol del canterano madridista Álvaro supondría el empate definitivo en el marcador.

Desde VAVEL, analizamos uno a uno los jugadores colchoneros en el derbi madrileño, y ponemos las notas del encuentro del pasado sábado 25 de febrero.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el 0-1 frente al Real Madrid. Foto: @Atleti

6 | Intranscendente. No tuvo mucho trabajo en el partido. El Real Madrid se acercó muy poco a puerta. No pudo hacer nada en el gol del empate.

7 | Mejoría. La mejora del argentino tras el Mundial es notable. Frenó a Vinicius con mucha consistencia. Se incorporó al ataque, pero no logró conectar ningún centro peligroso porque la defensa madridista estaba muy atenta.

7 | Correcto. Indiscutible a día de hoy en la zaga atlética. Cambió su posición tras la lesión de Reinildo. Muy atento a las internadas de Valverde.

7 | Tranquilidad. Entró en el once tras perderse el último partido por sanción. Gran partido del central. Muy atento a las internadas de Vinicius por banda izquierda. Muy acertado de cabeza y tranquilo con el balón en los pies.

S/C | Mala suerte para el mozambiqueño. Se marchó lesionado en el minuto 20 y se perderá todo lo que queda de temporada por una rotura en el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

6 | Juventud. El canterano rojiblanco completó una buena primera mitad. Correcto con el balón y desequilibrante. Juventud y ganas de hacer bien las cosas. Fue sustituido al descanso por Simeone.

8 | Eje. El capitán del Atlético de Madrid fue el eje del equipo rojiblanco. Mostró su mejor nivel como pivote y fue el máximo responsable de liberar al equipo de la presión rival. Fue sustituido en el 77'.

Saúl Ñiguez

3 | Errático. Fue la sorpresa en el once tras la lesión de De Paul. Fue el centrocampista más cercano al área rival, pero no aprovechó la oportunidad. Impreciso con balón, no fue capaz de dar continuidad al juego del equipo. Salió del campo en el 77'.

5 | Superado. Jugó en banda derecha pero no fue capaz de superar a sus rivales. Partido flojo del exmadridista. Se marchó con molestias a la hora del partido. El club reza por que no sea nada grave.

7 | Asistente. El francés es el mejor jugador del Atlético de Madrid esta temporada. 7 goles y 7 asistencias son estadísticas muy bajas para lo que aporta al juego rojiblanco.

Antoine Griezmann controlando un balón frente al Real Madrid. Foto: @Atleti

Comenzó el partido como falso nueve, lo intentó, pero la defensa del Real Madrid frenó todas sus intenciones. Botó la falta que significó el gol de José María Giménez.

José María Giménez

8 | Goleador. Comenzó el partido como espectador desde el banquillo otro día más, pero su actuación fue determinante para que el Atlético de Madrid se adelantará con un jugador menos. Seguro y contundente atrás. Clave para el empate.

Ángel Correa

4 | Expulsado. Entró sustituyendo a Pablo Barrios tras el descanso. Fue protagonista del partido por una polémica expulsión tras un codazo a Rudiger.

4 | Perdido. Tras la lesión de Llorente fue el elegido para saltar al terreno de juego. No logró mostrar su juego combinativo tras la expulsión de Correa.

Álvaro Morata

S/C | Entró en el 77' por Saúl. Poco pudo hacer el delantero madrileño. Se quejó de un posible penalti que el árbitro no señaló.

Axel Witsel

S/C | Sustituyó a Koke a falta de 13 minutos para aportar equilibrio tras el gran desgaste de Koke en la medular. No entró demasiado en juego.

5 | Atrevido. Sorprendió tras incluir a Saúl en el once. Cambió a Pablo Barrios, que estaba realizando un buen partido, para incorporar a Correa, que no tuvo mucha repercusión en el juego rojiblanco el tiempo que estuvo en el campo.

A pesar de jugar con uno menos, el técnico del Atlético de Madrid no se hundió y dio entrada a Morata para intentar adelantarse en el marcador.