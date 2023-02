El Sevilla cae en un partido de intercambio de golpes

El Sevilla ha caído derrotado en el Sánchez Pizjuán contra un CA Osasuna que ya le apeó de la Copa del Rey. Los andaluces acaban la jornada con solo dos puntos por encima del descenso.

Primeros minutos combatidos

En los primeros del encuentro hubo igualdad. En el 11' la tuvo el CA Osasuna con el remate de David García que paró Bono, aunque la jugada fue anulada por previo fuera de juego. En el 15' tuvieron la primera los de Sampaoli con el disparo de Lamela, pero la desvío Aitor a córner para evitar el primer tanto del encuentro. Tres minutos más tarde Bono evitó el tanto de Moncayola. Segundos después de la parada del guardameta marroquí llegó el primero de los navarros tras un saque de esquina que remató con la cabeza David García.

Los navarros se adelantaron

En el 22' llegó el segundo de los pupilos de Arrasate, el gol lo anotó Kike Barja, pero el tanto fue anulado por fuera de juego, en una jugada muy polémica, ya que era muy justa la posición. Al Sevilla le costó reponerse tras el tanto encajado. Incluso en el 37' los visitantes estuvieron cerca de ampliar la ventaja tras el pase de Darko que no llegó a rematar Kike García por pocos centímetros. El propio Kike García probó en el tramo final de la portería, pero el balón se marchó por encima de la portería. Incluso el delantero tuvo una en el tiempo de descanso antes de la primera parte, en la que Bono con una fantástica mano salvando al cuadro andaluz.

Apretaron los de Sampaoli tras el paso por vestuarios

La segunda parte arrancó con una doble modificación de Sampaoli que dio entrada a Suso y Acuña por Lamela y Rakitic. En el arranque de la segunda mitad, En-Nesyri tuvo el gol del empate, pero el cancerbero Aitor lo evitó en dos ocasiones. En el 51' el remate de Suso se marchó desviado. A pesar de que los hispalenses salieron mejor tras el paso por vestuarios, el CA Osasuna no renunció al ataque con contragolpes y en uno de ellos Aimar estuvo cerca de anotar, pero el balón no cogió portería. Un minuto más tarde el centro chut de Acuña se enveneno y se fue alto por poco. En el 57' otro intentó de Suso con un remate desviado. A la hora de encuentro buen centro de Barja que remató Kike García, pero no fue entre los tres palos.

En-Nesyri lamentándose tras la doble ocasión que le paró Aitor. Foto: Getty Images

Media hora de intercambio de golpes

En el 62' llegó el empate del Sevilla, lo marcó Gudelj con un disparo potente en el que el guardameta solo pudo hacer la estatua. Sin embargo la alegría a los de Sampaoli duro poco tiempo, porque en una mala salida de Bono tocó el balón en Fernando y acabó entrando en la portería del Sevilla. Gudelj con un disparo lejano lo probó, pero el balón se marchó rozando el poste. El Sevilla apretó en busca del empate, primero con un remate de Suso que lo paró Aitor. En el 78' llegó el ansiado gol para los hispalenses tras una jugada individual de En-Nesyri que el propio delantero marroquí acabó mandando el balón al fondo del aérea. En el 83' la volvió a tener En-Nesyri, pero esta vez el cabezazo se marchó desviado. Tres minutos más tarde llegó el tercero de los de Arrasate que anotó Abde en una jugada que comenzó con el saque de portería del CA Osasuna. No dejó de intentarlo el equipo dirigido por Sampaoli, En Nesyri estuvo a punto de rematar un centro de Ocampos. En el tiempo de descuento la tuvo Alex Telles, pero de nuevo apareció Aitor para negarle el gol. La última fue para los locales con Bono dentro del aérea que remató En Nesyri con un cabezazo que se fue desviado.

Alineaciones titulares

Sevilla: Bono; Navas, Nianzou, Gudelj, Fernando; Bryan Gil; Rakitic, Gueye, Oliver; Lamela y En-Nesyri

CA Osasuna: Aitor; Diego Moreno, Aridane, David García, Juan Cruz; Moncayola, Ibáñez, Darko; Barja, Aimar y Kike García