Granada - Málaga: puntuaciones del Granada, jornada 29 de LaLiga SmartBank

El Granada ha ganado un derbi que para los dos equipos era de suma importancia. Los de Paco López sabían que tenían que salir a morder y desde los primeros minutos eso hicieron, primero con una ocasión muy buena que erró el bueno de Callejón. El gol de la victoria llegaría de las botas de Sergio Ruiz tras una jugada bellísima en el minuto 90.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar)

7 - Colosal. El cancerbero ha sabido 'ganarse el sueldo' con sus paradas, que han hecho que el Granada pudiera rascar puntos en el encuentro. Hay que destacar una de las intervenciones de Raúl en las que ha sacado al Granada de varios apuros. Sigue sin encajar goles en Los Cármenes desde que es titular. Sin ninguna duda, este es el portero de garantías que el conjunto rojiblanco necesita ahora mismo para volver a Primera.

8 - Dureza . El defensa ha sabido llevar el partido a la perfección, ha jugado muy bien en la defensa y no se ha visto superado en ninguno de los ataques malaguistas.

7 - Muro. El central hizo de la defensa una auténtica muralla, su juego defensivo fue de auténtico crack. Lleva deleitando con este juego durante varios encuentros. Su nivel defensivo es de altísimo nivel. Paco López tiene un cerrojo en la defensa con él.

7 - Contundencia. Su juego en el lateral nazarí ha sido de escuela de fútbol, ha demostrado su superioridad en todos los momentos del encuentro y ha sabido llevar los tempos del partido muy bien, tanto en defensa como en el ataque. Centró para Uzuni y este conectó con Sergio Ruiz en el gol.

6 - Cumplidor. Ha sabido llevar el tiempo de juego a la perfección, no ha dejado de trabajar tanto en ataque como en defensa. El lateral se tuvo que retirar en la segunda parte con molestias musculares.

8 - Mago . El centrocampista ha demostrado estar a la altura de las circunstancias sacando al equipo desde atrás con buenas intervenciones y rompiendo las líneas del Málaga. Óscar Melendo está haciendo una campaña con el Granada de un alto nivel y lo está demostrando en el buen juego y en el ritmo que le da al medio campo. Su juego ha sido de lo mejorcito del club rojiblanco.

7 - Clase . El mediocentro se ha convertido en un jugador imprescindible para Paco López, su juego y su tranquilidad en el medio del campo del Granada le están dando una fama muy importante para seguir sumando minutos en el club.

6 - Discreto. El jugador francés junto a Pol Lozano han contenido al Málaga muy bien, aliviando al equipo con grandes pases para desatascar el medio del campo del Granada.

8 - Trabajador. El helicóptero del Granada ha jugado con una motivación extra. Sabía que jugaba el derbi y sus actuaciones en el campo reflejaban sus ganas de ganar este encuentro. Por culpa del guardameta del Málaga, Yáñez, Myrto se ha quedado sin su tan ansiado gol, pero se lleva una asistencia que vale lo mismo que un gol, tres puntos que valen oro.

5 - Poco efectivo. El crack de la delantera del Granada no ha tenido su día en ataque, no ha sabido encontrar su posición dentro del ataque nazarí y sus remates no han sido nada del otro mundo y solo ha dado un par de disparos entre los tres palos, uno de ellos lo estrelló contra el poste tras un error del portero malaguista.

8 - Magia. El de Motril sigue haciendo de las suyas, es un referente en Los Nuevos Los Cármenes y sus compañeros lo saben. La afición se enamora cada vez que sale y pisa el césped del estadio granadino. Su juego ha sido bueno, pero no impecable.

SUPLENTES

7 - Acertado. Ha jugado con mucha garra, se notaba sus ganas de reivindicar su puesto. Su presencia en el campo ha sido crucial cortando las alas al equipo de Sergio Pellicer. El juego del Granada ha pasado por sus botas y el medio se ha visto muy favorecido por su aportación tanto en defensa como en ataque.

Sergio Ruiz

8- Oportuno. Salió por Bodiger, ayudó en la medular y marcó el gol de la victoria en el minuto 90.

F.Diedhiou

6 - Adaptado. El 'toro' africano ha jugado con calidad en sus minutos sobre el césped. Además ha generado espacios para romper a la defensa y atraer el gol de la victoria.

6 - Trabajador. El delantero ha vuelto a jugar tras sus problemas en el costado y ha dejado destellos de su calidad en una nueva posición en la que ha actuado como lateral derecho.

9 - Crack. La perla nazarí cada vez que sale brinda espectáculo y revoluciona el encuentro con sus regates y su forma de vivir el encuentro lo hacen único. Cuando toca la pelota suena en el estadio un “OH” al unísono, acompañado de música brasileña aunque sea español, ya que su juego y su energía se asemeja a la de aquel brasileño que deslumbró las tierras europeas con el escudo del Granada, Kennedy.