Duelo intenso en el Mediocampo

La zona del mediocampo es de las más importantes para un equipo, ya que por ahí pasa el control de los partidos, la salida de balón, comienzos de contraataques..., y contar con grandes jugadores en dicha posición es fundamental a la hora de sacar los partidos hacia adelante. El FC Barcelona y Real Madrid son un claro ejemplo de equipos que tienen esa zona muy bien cubierta, con jugadores experimentados como Busquets y Modric, y jugadores jóvenes, pero de enorme calidad como Pedri, Camavinga...

El próximo partido, la ida de semifinales de la Copa del Rey será una ocasión perfecta para ver quién domina mejor esa zona, aunque lo que es seguro es que va a estar muy igualado.

Mediocampo del FC Barcelona

La estrella de esta zona para el club azulgrana es Pedri, jugador de 20 años de origen canario, que desde que comenzó a tener minutos siempre ha demostrado su enorme calidad y se ha ganado no solo su puesto fijo en el mediocampo, sino que también la de estrella del equipo, llegando a heredar el mítico dorsal de uno de los mejores jugadores de la historia del FC Barcelona y de la Selección Española a la que le dio con su gol la primera estrella, y si, estamos hablando del dorsal de Andrés Iniesta, el 8, dorsal que de momento no le está pesando al jugador canario y lo esta llevando con creces. Para el partido del jueves en el Santiago Bernabéu es baja, y el equipo es una ausencia que nota mucho, ya que los partidos que este jugador no disputa, al equipo le cuesta más sacar el partido hacia adelante y es cuando normalmente más "pinchazos" tienen.

Pedri con la selección/ Foto: SEFutbol

Además de Pedri, el FC Barcelona cuenta con un medio del campo de alta calidad, con jugadores como Gavi, que al igual que Pedri, cuando empezó a contar con minutos tardó poco en ganarse el puesto de titular y heredar el dorsal de su actual entrenador, el 6 de Xavi Hernández. También está Frenkie de Jong, que en verano hubo un rumor sobre su posible salida al Manchester United, pero finalmente se quedó y está disponiendo de muchísimos minutos y también es una pieza clave para el equipo. La experiencia la aporta Sergio Busquets, que después de tantos años en el equipo, sigue siendo titular indiscutible y uno de los pilares del equipo.

Mediocampo del Real Madrid

Son muchos los jugadores de los que dispone el técnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti, pero todos de una calidad indiscutible.

En cuanto jóvenes, se encuentra al fichaje de este verano Tchouaméni, quien comenzó con buen pie en el equipo y se ganó el puesto de titular indiscutible tras la marcha de Casemiro al Manchester United y dejar libre el puesto de 5. También está su compatriota Eduardo Camavinga, un jugador que se desenvuelve de forma correcta independientemente del puesto en el que le ponga el entrenador, ya que ha disputado unos enormes encuentros en el lateral izquierdo con la lesión de Mendy y la baja de Alaba, y también de pivote y de interior. En la campaña pasada, este jugador fue determinante para dar físico y pulmón al equipo y conseguir aquellas remontadas históricas en la Champions League que finalizaron con la conquista de la decimocuarta.

El uruguayo Fede Valverde fue determinante antes del Mundial y posteriormente a el, su nivel disminuyó, también debido a varios problemas familiares. Actualmente parece haber recuperado su nivel y está volviendo a anotar goles que se han convertido posteriormente en puntos cruciales para el Real Madrid. Ceballos también ha empezado a coger protagonismo tras unos encuentros en los que ha rendido a un alto nivel, lo que ha provocado que su afición se vuelque con él con un claro mensaje: "Ceballos, quédate".

Dani Ceballos frente al Villareal/ Foto: realmadrid

En cuánto a jugadores veteranos (aunque por su estado de forma no lo parezcan) están Luka Modric y Toni Kroos. Dos jugadores que han sido fundamentales en todos los grandes éxitos que ha conseguido el club en la última década y que aún siguen contando con la mayoría de los minutos y rindiendo a un alto nivel.

No sé quien ganará, lo que si sé es que el espectáculo está más que asegurado.