Ancelotti: "Creo que aún podemos ganar algo más, pero no soy mago"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en el día previo al encuentro que enfrentará a madridistas y culés en el Estadio Santiago Bernabéu. El feudo blanco acogerá esta ida de las semifinales de la Copa del Rey 2023 en la que ambos conjuntos buscarán una victoria que les acerque a la final de la competición, que se disputará el 6 de mayo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

El técnico italiano trató distintos temas, entre ellos la racha del equipo, los premios 'The Best' o la importancia de este 'Clásico' copero.

¿Cómo encaran el choque?

El entrenador blanco dio las claves para ganar este primer asalto de las semifinales y habló de las ganas de sus jugadores de hacerse con el triunfo: "Lo preparamos como siempre, con confianza. Lo importante es tener personalidad y coraje para hacer un partido completo tanto en ataque como en defensa. Tenemos ilusión por este partido porque es de los más bonitos, cerca de una final y hay muchas cosas que permiten disfrutar este momento".

'Viniciusdependencia'

El italiano también opinó sobre la importancia de Vini Jr en el Madrid actual y de si hay dependencia del brasileño: "Es un aspecto positivo. Es algo normal porque es uno de los más grandes jugadores que hay en el fútbol en estos momentos".

El partido en Riad

El técnico merengue repasó el último encuentro entre blancos y blaugranas y cuales fueron los fallos de los suyos en aquella victoria de los culés: "Lo hemos valorado todo. En la Supercopa nos faltó compromiso y contundencia, con algunos errores individuales que no se van a repetir. Estamos cerca de ganar una competición importante y vamos a competir. No es el partido decisivo, pero queremos tomar ventaja".

Vini Jr vs Araújo

Ancelotti también habló del enfrentamiento que habrá entre el delantero carioca y el defensor uruguayo: "Nosotros no vamos a cambiar. Araújo es un defensa muy fuerte y va a ser un duelo entretenido. Ojalá Vini pueda ganarlo".

Rodrygo y Hazard

Al ser preguntado por el brasileño y el belga, el entrenador madridista dijo lo siguiente: "Hazard está bien, se está entrenando y quiere tener minutos, los puede tener en los próximos partidos. Rodrygo ha entrenado hoy por primera vez, parece que está bien pero luego veremos la convocatoria".

Tchouaméni y Camavinga

Además, Ancelotti comentó que está contento con los dos jóvenes franceses y que tenerlos en un buen estado de forma es interesante para el equipo: "Aurélien está bien, recuperando su condición y puede ser titular mañana. Camavinga lo está haciendo muy bien y eso es bueno, tener a dos jugadores de este nivel nos da algo más en esa posición".

'Caso Negreira'

Cuando fue preguntado por la polémica que ha surgido en torno al estamento arbitral y el Barcelona de los últimos días, el italiano no dudó en defender la honestidad de los colegiados: "Como he dicho, en este momento no hay corrupción en el fútbol. No sé quién pita, pero intentará hacerlo lo mejor posible mañana".

Benzema y Rüdiger

El entrenador merengue fue preguntado por el capitán blanco y por el alemán. Sobre el francés dijo lo siguiente: "Lo que ha hecho Karim está ahí, nos ayudó mucho el año pasado y ojalá lo podamos tener ya este año. Llega el momento clave de la temporada y tener a Karim es estar más cerca de los títulos".

Del alemán comentó que había mejorado, pero que todavía esperaba más de él: "Siempre concentrado y focalizado, ha mejorado su nivel pero creo que aún puede mejorar con balón. Con él y Militao somos más sólidos, porque sin Alaba han dado solidez al centro de la defensa".

Incógnitas en el medio del campo

Ancelotti también habló de sus dudas en la medular para el choque: "Puede ser que juguemos sin Kroos y Modric. Hay que tener en cuenta que son partidos donde necesitas muchas cosas, energía, puede ser que por eso no esté Kroos en el once, pero por la experiencia y el conocimiento que se necesita en este tipo de partidos puede tener ventajas sobre otros. Tengo que evaluarlo, poque hay que pensar muy bien si renuncio a jugadores de este nivel".

Motivación para el encuentro

Además, el italiano negó que su equipo quisiese una revancha, sino que buscaban ganar por la importancia del partido: "Las ganas no las tenemos por una revancha de la Supercopa, sino porque estamos cerca de un título y entonces en este club la caldera sube de temperatura. Solo por eso".

Metas para la temporada

Otro de los temas que trató el técnico blanco fue el de los objetivos para esta campaña: "Hasta ahora, comparado con el año pasado, tenemos dos puntos menos en Liga, pero no llegamos a semifinales de la Copa y perdimos la ida de octavos de la Champions. Estamos donde merecemos y ahora llega lo bueno, el momento importante de la temporada. Llegar así a marzo significa que podemos competir. Creo que aún podemos ganar algo más, pero no soy mago".

¿Motiva la Copa?

Ancelotti también comentó que hay ganas de hacerse con el trofeo, aunque la competición se trate de manera distinta a la liga o la Copa de Europa: "Es una competición que al principio no es la más importante, pero cuando llegas a unas semis sí lo es. Las primeras fases de este torneo no siempre pones al equipo mejor, porque hay Liga, Champions... La Copa se hace importante no al principio, pero sí al final, claro que sí. Es una competición distinta, en 270 minutos puedes ganar un título. La Liga y la Champions son competiciones distintas".

Premios 'The Best'

Al ser preguntado sobre los ganadores, dijo lo siguiente: "No me ha llamado la atención, es normal que los tres primeros hayan sido estos futbolistas. No puedo elegir a tres, tengo un conflicto de intereses. Pero seguro que son del Madrid".

Miedo

Sobre si existe el miedo en alguno de los dos equipos, el italiano dijo esto: "Es una competición distinta, ante un rival muy fuerte. Va a ser un partido entretenido, la afición lo va a disfrutar. Es un partido de 180 minutos para llegar a una final. No sé qué es el cagómetro".