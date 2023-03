Los blancos no rompen la defensa azulgrana

El Barça de Xavi se marcha del Santiago Bernabéu con ventaja en la eliminatoria. Sacan una victoria pese a ser superado por un Madrid que no supo meterle mano a un rival que en cuanto cazó un error, ejecutó y sentenció el partido.

Busquets se ha convertido en el jugador que más clásicos ha jugado (46) superando a Sergio Ramos y a Leo Messi. Además de colocarse como el jugador que más clásicos ha ganado superando a Paco Gento, 21 para el azulgrana y 11 para el madridista.

Primera parte, el Madrid domina pero marca el Barça

La primera del partido sería para los blancos. Un pase en profundidad de Carvajal para Modric, que entraba en el área y el croata remató contra el lateral de la red. Seguía el tanteo entre los dos equipos, que no eran capaces de momento de desbordar al rival. En el minuto 12 le anulaban un gol al Real Madrid. Benzema estaba claramente adelantado, pese a eso, lo había hecho de lujo, con un control de pecho y una volea rápida para batir a Ter Stegen.

Los blancos seguían dominando con mucha presión. En el minuto 16 la centró abajo Vinicius y conseguía taparla bien Ter Stegen. En la siguiente jugada, se cobró un córner, en el que Rüdiger se caía, y Ter Stegen envió de nuevo el balón a saque de esquina tras un despeje de puños. Lo seguían intentando los blancos, buscaba Valverde a Benzema en el área pero cortó bien Koundé. Llegando a la primera mitad de la primera parte intentaba salir el Barça pero se lanzaba al suelo con todo Camavinga para cortar su avance. Modric se pegaba a la espalda de Busquets para que sus compañeros no le encontrasen y entorpecer la fluidez en el juego de los azulgranas. De nuevo lo intentaba el equipo de Xavi, la puso Marcos Alonso al área pero despejaba Valverde. Minuto 24, el Madrid quería salir rápido pero Busquets le acababa dando una patada a la bola para que Modric no sacase rápido de banda y le empujaba Vinicius.

Benzema en una acción frente a Busquets. Fuente: Twitter - Real Madrid.

En el minuto 26 Militao marcaba en propia puerta y adelantaba a los azulgranas en el marcador. De primeras levantó la bandera el juez de línea pero no era fuera de juego. Un pase para Kessié, que se metía en el área, para Courtois y Militao la acababa metiendo en su propia portería por ir corriendo hacia atrás. Lo intentaba ahora el Real Madrid, Vinicius la centraba mandándola a las manos de Ter Stegen. De nuevo, una buena jugada del Madrid pero el pase abajo de Valverde no era bueno, se llevó un balonazo Kessié en el estómago, seguía el juego y disparó Modric de lejos con Kessié sobre el césped. La puso ahora Gavi al segundo palo pero no llegó nadie a rematar. Cometía doble error Nacho en ataque, primero controlando mal un balón y después derribando a Raphinha. Un poco de oxígeno para el Barça que en estos minutos se echó atrás ante el dominio del Madrid

Segunda parte, el Barça cierra a los blancos

Salían los blancos dominando, la puso Valverde abajo al área, llegó en segunda línea Vinicius y se lanzó al suelo Araujo para despejar a córner. De nuevo, chutó Camavinga pero se iba fuera. Intenta el Madrid encerrar al Barça atrás, como llegó a hacerlo en un rato en la primera parte. En el minuto 55, despejaban y despejaban los azulgranas que vivían prácticamente en su área. Los blancos lo intentaban sin lograr resultado, un centro cerrado de Vinicius, que sacaba la mano Ter Stegen. La puso Raphinha al segundo palo, pero no remató nadie. En el minuto 60 la centró Vinicius con la zurda pero acababa en las manos de Ter Stegen.

Benzema en una acción frente a Raphinha. Fuente: Twitter.



Ferran lo intentaba por la banda derecha encarando al área y metiendo un pase atrás para Kessié, su remate lo sacó Ansu Fati. En el mintuto 75 logró despejar Balde el centro de Modric que buscaba a Carvajal en el segundo palo. Volvía a tapar muy bien Koundé en el área, obligando al Madrid a chutar de lejos. Encerradísimo el Barcelona en su campo e incluso en su área. Se cruzó Rüdiger en el área, despejaba ante Ansu Fati, donde intentó girarse y chutar el 10 azulgrana. Minuto 90, se cerró el Barça atrás, el Madrid no lograba encontrar la forma de hacer daño a Ter Stegen.

Último minuto para los locales, chutaba Rodrygo pero se iba cerca del palo el remate del brasileño. La centraba Vinicius al área, saltaba Álvaro en el área pequeña y chocaba con Ter Stegen que se quedó en el suelo hasta que acabó el partido.

Ficha Técnica

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Camavinga, Kroos, Modric; Valverde, Benzema y Vinicius.

FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde; Busquets, De Jong, Kessié; Raphinha, Gavi y Ferran Torres.

Amonestaciones: Vinicius JR (24'), Raphinha (45'), Nacho (55'), Kessié (66'), Fede Valverde (73') y Xavi (90+1').

Árbitro: Munuera Montero.

Estadio: Santiago Bernabéu.