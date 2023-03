Análisis del rival: no hay que confiarse

Este jueves en el Estadio Santiago Bernabéu se enfrentarán el Real Madrid y el FC Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey, título que lleva mucho tiempo el conjunto blanco sin conquistar y que espera este año poder hacerlo.

Sin embargo, el club catalán no se lo pondrá para nada fácil, a pesar de que para este partido llegan con unas bajas muy importantes para el equipo, ya que entre los lesionados se encuentran el mediocampista canario Pedri, pieza fundamental en el XI de Xavi; Dembelé, que siempre genera peligro; y Lewandowski, el arma más peligrosa del FC Barcelona.

El hecho de que el rival cuente con dichas bajas, que seguramente lo noten, debido a la enorme calidad de los mismos, lo que no debe hacer el equipo de la capital de España es confiarse, ya que igualmente, a pesar de las bajas pero sigue teniendo una brillante plantilla en la que hay muchos jugadores que en cualquier momento te pueden hacer daño.

Entrenador y formación más utilizada

Xavi Hernández aún no acaba de convencer. Es indiscutible que hay una enorme mejoría en cuanto al año pasado tras la marcha de Koeman, pero el quedar eliminado de la Champions League esta temporada de nuevo y además caer en la fase eliminatoria de la Europa League frente al Manchester United, ha provocado que haya aficionados del equipo que duden sobre si realmente no es el entrenador ideal para el FC Barcelona o que quizás sí es el entrenador pero no es el momento.

La formación más usada por el entrenador catalán es la 4-3-3.

Xavi Hernández frente al Getafe/ Foto: FC Barcelona

Portería

Ter Stegen ha demostrado haber vuelto a su mejor nivel tras unas temporadas cuyo rendimiento había empeorado. Son numerosos los partidos que ha dejado la portería a cero, también culpa de un gran trabajo de la defensa.

Defensa

Araújo es el defensa más en forma del equipo y uno de los mejores centrales de la Liga Santander. Además están los fichajes de Koundé y Christensen que están rindiendo a un alto nivel hasta la fecha. Por todos estos motivos, más el buen estado de forma del guardameta, el FC Barcelona es el equipo más sólido de España.

Mediocampo

A pesar de la lesión de Pedri el club catalán cuenta con grandes jugadores en esta línea con el veterano Busquets, que aún sigue siendo pilar fundamental; Gavi, que esta a un nivel que le ha permitido tener su puesto en el Once Inicial del FC Barcelona; y el holandés Frenkie de Jong.

Delantera

A día de hoy es de las líneas más débiles del conjunto de Xavi Hernández, ya que cuenta con las bajas en ataque del extremo francés Ousmane Dembelé y del delantero polaco Robert Lewandowski. En el Bernabéu saldrán con Ferran Torres y el extremo brasileño Raphinha.

Formación más probable: Ter Stegen, Jules Koundé, Ronald Araujo, Christensen, Álex Balde, Kessié, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Raphinha y Ferran Torres.

Últimos enfrentamientos

El más reciente es la derrota en la final de la Supercopa de España por tres goles a uno en un partido en el que el club merengue no tuvo ninguna posibilidad de disputarle el encuentro. El anterior partido a esa final fue la victoria por tres goles a uno en Liga en el Santiago Bernabéu en un encuentro que fue todo lo contrario a lo visto en su día en aquella final de Supercopa.

Los últimos clásicos siempre están llevando el color blanco como ganador, pero en esta competición , la Copa del Rey que es la competición fetiche del FC Barcelona en la última década, y el antecedente de la Supercopa de España nos indican que es muy difícil de saber y de predecir quién será el ganador de mañana.

Lo que está claro y como bien he comentado al principio, el Real Madrid no debe confiarse por las bajas que presenta en el día de mañana el FC Barcelona.