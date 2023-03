Análisis post: el Barça golpea primero

El mundo al revés. Un Madrid dominador, un Barça encerrado. Los blancos sometiendo, los blaugranas contraatacando. Y ha sido así, con los papeles invertidos, como los culés han dado el primer paso hacia la final de la Copa del Rey. Un gol de Militao en propia portería tras una gran parada de Courtois a Kessié (que fue de lo mejor del Barça) en la primera parte, supuso el único tanto del encuentro en el Bernabéu. Tuvo otra ocasión clarísima el ex del Milan, pero Ansu Fati (al cual sigue sin sonreírle la suerte) detuvo el balón cuando se dirigía al fondo de la red.

El Madrid por su parte, dominó durante prácticamente todo el partido. Logró imponerse en la posesión del balón y, por momentos, impidió al Barça salir de su propia área. Este dominio no se tradujo en absoluto en ocasiones. Los blancos tocaron y tocaron en la frontal, y buscaron repetidamente poner centros al área, pero la falta de precisión en los envíos y un Benzema que no tuvo la mejor noche, fueron los mejores aliados de Ter Stegen. Ancelotti tiró de cantera para dar entrada a Álvaro, que gozó de algo más de 10 minutos sobre el césped pero no logró igualar el encuentro.

El Barça vio por primera vez en mucho tiempo como le arrebataban la pelota. Visiblemente incómodo, el plantel de Xavi comenzó a emplear como argumento ofensivo la velocidad de Raphinha, que fue el jugador más peligroso en el ataque blaugrana. Las transiciones de Gavi dieron pulmones a los culés, que no lograron encontrarse en todo el partido.

Araujo, la criptonita de Vinicius

Uno de los duelos de la noche se encontraba en la banda izquierda del Madrid: Vinicius vs Araujo. El enésimo episodio de un duelo entre uno de los atacantes y uno de los defensas más en forma del panorama mundial. Volvieron a acaparar los focos y, pese a que Vinicius no estuvo del todo mal, Araujo volvió a impedir que destacase. El brasileño participó una y otra vez, pero cada vez con menos peligro. Araujo se animó incluso con alguna carrera por la banda, animado por su gran actuación en defensa.

Vinicius, en uno de sus duelos con Araujo. Foto: @fcbarcelona

Martínez Munuera, en boca de todos

Una vez más, como ya es costumbre en los clásicos, el colegiado tomó un papel principal. Los blancos, atónitos ante la permisividad con Gavi, protestaron con ímpetu cada decisión arbitral. No fueron menos los culés, con un Xavi que llegó incluso a ver la tarjeta amarilla. Vinicius fue el principal argumento de la bancada blaugrana, con una protesta demasiado aireada teniendo amarilla.

Camavinga: una de cal, otra de arena

El mediocentro francés tuvo un partido de altibajos. Cumplió con creces como 5, pero de una pérdida suya nació el contraataque que, posteriormente, se tradujo en el único gol del partido.

La incógnita a lo largo de la semana giraba en torno a él: lateral izquierdo, pivote, mediocentro puro... Finalmente, Ancelotti apostó por él como cierre dejando a Tchouaméni en el banquillo. El técnico italiano habría firmado seguro su actuación... o no. Freno las acometidas del Barcelona, pero su único error en la primera mitad se pagó demasiado caro.

Con la entrada de Rodrygo por Nacho, pasó al lateral izquierdo, conscientes de la necesidad de atacar para igualar el partido. Con un Barça encerrado en su área, no hubo riesgo de que se le viesen las costuras y, en ataque, logró generar superioridades en banda que obligaron a reestructurar la defensa blaugrana.

El Barcelona se lleva la eliminatoria al Camp Nou con un gol de diferencia, a pesar de no haber jugado en absoluto su mejor partido en el feudo merengue. Los blancos por su parte, tratarán de asaltar Barcelona con un objetivo: jugar la final de la Copa del Rey.