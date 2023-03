Militao y la nula pegada del Madrid dan vida al Barça

Un Santiago Bernabéu lleno a rebosar presenció un Clásico descafeinado que queda abierto para la vuelta. El Camp Nou decidirá el finalista de la Copa del Rey tras la victoria por 0-1 del Barça gracias a un gol en propia de Militao en la única jugada de peligro de todo el partido. La posesión no decide los partidos, sino los goles, y eso es lo que pasó en este Clásico. El Madrid dominó, pero el Barça aprovechó y golpeó primero.

El FC Barcelona llegaba herido al partido tras una semana negra en la que quedaron eliminados de la Europa League y perdieron ante el Almería por 0-1, desperdiciando así la oportunidad de sacarle 10 puntos al Real Madrid. Además contaban con varias bajas importantes en su once inicial: Lewandowski, Pedri, Dembélé y Christensen. Y eso los blancos lo sabían. Por eso, salieron a morder y en el primer minuto tuvieron la primera ocasión. Modric se colocó entre los centrales y recibió un pase que le dejó solo ante Ter Stegen, pero cuando tiró ya era tarde y Koundé estaba encima de él, por lo que el remate se fue por el lateral de la portería de Ter Stegen.

Gol anulado a Benzema

Los primeros minutos fueron de dominio absoluto madridista. Eran los blancos los que tenían la posesión, mientras que el Barça notaba la ausencia de Pedri en la medular. Además, la presión sobre el área de Ter Stegen hacía que los azulgranas no pudieran sacar el balón jugado. En una de estas, Benzema adelantó al Real Madrid, tras controlar y rematar un centro de Vinicius, pero el francés estaba ligeramente adelantado.

Benzema durante el partido. Vía realmadrid.com

El partido poco a poco fue cogiendo temperatura y las faltas se impusieron al juego. Se sucedieron minutos en los que ninguno de los dos equipos era capaz de crear jugadas. Vinicius volvió a estar en el centro de la polémica, ya que recibió amarilla en un agarrón a De Jong. Por parte del Barça, Gavi, con su habitual carácter, era el que llevaba la voz cantante, pero se fue sin amonestación hasta la segunda parte.

Fallo defensivo y gol del Barça

En el único error defensivo del Madrid llegó el primer gol del Barça, el único tiro a puerta de los culés en todo el partido. Un mal pase de Camavinga que interceptó Ferrán Torres, que pasó a Kessié y acabó metiendo Militao en propia puerta. Al Madrid le tocaba remontar, como viene siendo habitual en los últimos partidos. Pero los blancos, que habían empezado muy fuertes, perdieron el control del partido y se fue al descanso con malas sensaciones.

Carvajal y De Jong. Vía realmadrid.com

La segunda parte empezó como la primera. Un Madrid volcado sobre el área culé, pero sin generar ocasiones claras. El Barça se defendía en bloque bajo, acumulando muchos jugadores cerca de su área. Si bien, el Real Madrid no conseguía abrir el cerrojo de la portería de Ter Stegen. Ancelotti hizo el primer cambio, metió a Rodrygo por Nacho y cambió el sistema, poniendo a Camavinga como lateral.

Pasaban los minutos y casi como en la primera parte, aunque era el Madrid el que tenía la posesión, fue el Barça el que tuvo la mejor ocasión. Un pase atrás de Gavi a Kessié, que estrelló en su compañero Ansu Fati, que salvó así al Madrid del segundo gol azulgrana.

El Madrid incapaz de superar las barreras azulgranas

El Barça seguía acumulando hombres en su área y terminó el partido con cinco medios, además de los cuatro defensas. El Madrid era incapaz de generar ocasiones y superar la barrera. Parece que si Vinicius no está inspirado, los blancos no tienen nada que hacer. Además, Benzema volvió a firmar un partido gris. Solo un tiro de Rodrygo desde fuera del área estuvo a punto de colarse al fondo de la red. Ancelotti dio entrada a Álvaro, clave en los últimos partidos del Madrid, pero tampoco funcionó. Los centros no le llegaban, por lo que no tuvo ocasiones claras y apenas incomodó a los centrales del Barça. El marcador no se movió.

El Camp Nou decidirá

El partido queda abierto para la vuelta, aunque con ventaja para los culés. El Camp Nou decidirá el finalista en el partido de vuelta que se disputará el 5 de abril. Los blancos tendrán que encontrar la manera de llegar hasta la portería de Ter Stegen y el Barça intentará conservar y ampliar la ventaja conseguida en el feudo madridista.