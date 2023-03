Ancelotti: "Es el partido que queríamos hacer"

Luego de lo que fue la derrota del Madrid en casa, ante Barcelona, por la ida de las semifinales de Copa del Rey, Carlo Ancelotti asistió a la sala de prensa para realizar su habitual rueda: "El Barcelona no ha merecido ganar y es obvio. Esta derrota no va a dejar secuelas porque estamos satisfechos por el partido. Es muy complicado controlar el juego contra el Barcelona como hemos hecho hoy. Somos conscientes de que hay que remontar, pero no sería la primera vez que remontamos una eliminatoria. Estamos dolidos por el resultado, pero con confianza para la vuelta".

"Ha sido un buen encuentro. Hemos hecho un partido intenso, con mucha presión arriba. El dato de que hayan tenido un 34% de posesión significa que lo hemos hecho bien es este aspecto, pero su línea defensiva estaba muy cerrada. Pusimos muchos centros, pero son contundente en el juego aéreo. Es el partido que queríamos hacer y nos da confianza para la vuelta. Son los primeros 90 minutos y sólo tenemos que repetir este aspecto del dominio para el partido en Barcelona", continuó.

“No hemos tenido oportunidades, pero a nivel defensivo de presión alta ha sido uno de los mejores partidos del Madrid. El Barcelona ha defendido muy bajo y hemos tenido dificultades en las transiciones. Hemos controlado bien, pero no siempre puedes hacer un partido de transición. No hemos permitido al Barcelona jugar como quiere y eso es bueno para nosotros. Tenemos que repetir esto para la vuelta", añadió el entrenador italiano.

"No creo que el Barcelona plantee un partido así en el Camp Nou"

Consultado sobre lo que será la vuelta, Ancelotti comentó que “si tenemos esta intensidad tendremos la oportunidad de dar la vuelta a la eliminatoria. No creo que el Barcelona plantee un partido así de defensivo en el Camp Nou. El partido lo empezamos y terminamos bien. Nos marcaron en un error individual y una contra, con un rebote. Eso afectó un poco al equipo. No permitimos en ningún momento manejar la posesión al Barcelona y tiene mérito".

Además, el entrenador del Madrid dio su punto de vista sobre el juego defensivo al que apostó el Barcelona: “Ha sido raro ver jugar así al Barcelona. Es un equipo muy sólido atrás y ha encajado pocos goles. Defiende muy bien y tiene un buen compromiso defensivo. Ha cerrado muy bien sus líneas. Meter centros no es lo más indicado para nosotros”.

Por último, Ancelotti habló sobre la actuación del árbitro: “En general ha tenido una buena actuación, pero ha habido un momento en el que se ha complicado un poco el partido”.