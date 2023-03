Mucha posesión, pero poco fútbol

El Real Madrid perdió 0-1 ante el FC Barcelona en uno de los Clásicos más humeantes de los últimos tiempos. Y es que hubo momentos en los que hubo más gresca que fútbol. Además, se vio a un Barça ultradefensivo, como nunca antes había jugado. Xavi terminó el partido alineando a cinco centrocampistas que, junto con los cuatro defensas, provocaron que el Madrid fuera incapaz de llegar a la portería de Ter Stegen. Además, Vinicius y Benzema no están, y el lateral derecho es un problema que hay que atajar como sea.

¿Qué les faltó a los blancos ayer para imponerse a un Barcelona que llegaba herido tras la eliminación en Europa League y la derrota frente al Almería?

La posesión no sirve de nada si no tiras a puerta

El de ayer fue un Clásico a la inversa. Acostumbrados a que sea el Barça el que domine la posesión y el Madrid el que aprovecha las ocasiones que tiene, ayer ocurrió lo contrario. El Barça registró el peor porcentaje de posesión de su historia desde que se contabilizan estos datos: un 35,3%. Muy alejado de la media de esta temporada, un 63,7%. Por su parte, el Real Madrid fue dueño del balón, con un 64,7% de posesión. Aún así, los de Ancelotti generaron menos ocasiones que los culés.

Fede Valverde perseguido por Busquets. Vía realmadrid.com

El Barça apenas pasó del centro del campo, pero consiguió más tiros a puerta (2) que el Madrid (0). Los blancos fueron incapaces de tirar entre los tres palos en los 90 minutos; lo más cerca que estuvieron fue en el gol anulado a Benzema y un tiro de Rodrygo desde fuera del área que se fue rozando el palo. El resto del partido fueron meras insinuaciones al borde del área o en zona de tres cuartos que no llegaban a nada. Los centros no encontraban rematador, mientras que jugar por dentro era imposible debido a la acumulación de hombres en las inmediaciones del área de Ter Stegen.

A Vinicius le tienen tomada la medida

Si Vinicius no está, al Madrid le falta algo. El brasileño pasó desapercibido, no le salió nada y, además, Xavi ideó un sistema para provocar esto. Araújo, como lleva siendo habitual en los últimos clásicos, pasó al lateral derecho para frenar a Vini. Pero el uruguayo no estuvo solo en esta misión: de Jong y Raphinha ayudaron en tareas defensivas, por lo que Vinicius estuvo encerrado en una jaula de la que no pudo salir. Por lo tanto, si no tienes el día y estás rodeado de contrarios…

Benzema no está

Otro que no pasa por su mejor momento es Karim Benzema. El francés fue intrascendente en muchas fases del encuentro. No apareció entre líneas ni cayó a las bandas. Además, en algunos momentos estuvo rodeado por hasta cuatro jugadores del Barça, ya que Xavi juntó en menos de 20 metros a los dos centrales, a Busquets y a de Jong, para impedir el juego asociativo del francés. Karim no fue capaz de solventar esta situación y el Madrid notó su ausencia.

El lateral derecho es un dolor de cabeza para el Madrid

Dani Carvajal está muy lejos de su mejor nivel y ayer lo volvió a demostrar. Apenas llega a línea de fondo y sus centros ya no son decisivos, porque los delanteros son incapaces de rematarlos, algo que desesperó a la grada blanca. Ni siquiera cuando salió Álvaro Rodríguez los centros llegaban a buen puerto. Y ayer, teniendo en cuenta el muro defensivo del Barça, los centros eran un buen recurso para lograr el gol, pero para ello tienen que salir bien.