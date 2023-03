Pellegrini: "Aquí los errores cuestan caros"

Se acerca la jornada 24 de LaLiga y a los entrenadores les toca pasar por la sala de prensa para responder unas preguntas. El Real Betis acogerá en el Benito Villamarín al Real Madrid. El club verdiblanco viene de una victoria "épica" frente al Elche, mientras que en el último partido el Madrid perdió en copa ante el FC Barcelona.

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, ha comparecido frente a la prensa sobre varios temas.

Racha del Madrid

Al míster le preguntaron sobre su rival de esta jornada, el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Le comentaron sobre la racha de derrotas que llevan los merengues. A esto el técnico intentó darle poca importancia recalcando que "el Real Madrid va siempre a por todas" ya que "es un equipo que siempre sale a ganar". No obstante, Pellegrini quiso animar a los aficionados comentando que ellos también tienen sus "posibilidades de salir a ganar", y acabó calificando al equipo rival como "el más difícil de la liga".

Joaquín disputándole el balón a Marcelo | Fuente: Getty Images

Tarea pendiente en el Villamarín

Pese a que el Betis gane al Madrid fuera de casa, una vez están en terreno conocido les cuesta ponerse por delante en el marcador. Al entrenador verdiblanco le preguntaron sobre que le ha faltado al equipo cuando ha perdido en casa frente a los vigentes campeones de Europa. El chileno, respondió con un tajante: "Cada partido es distinto". Aparte, aseguró que "aquí los errores cuestan caros", refiriéndose a los partidos frente a los de Ancelotti. Finalmente, Pellegrini dejo clara su intención: "Vamos a salir a ganar desde el minuto uno".

Nabil Fekir

Al "ingeniero" le preguntaron sobre la reciente operación de uno de sus jugadores estrella, Nabil Fekir. Este calmó a la prensa diciendo que "lo más importante es que Nabil está bien", y le calificó como "un jugador muy importante". No obstante, Pellegrini aseguró que le gusta "tener a todos los jugadores en cada uno de los partidos", para hacer todos los "onces" posibles. El técnico quiso tranquilizar a los fans diciendo que pese a no estar jugadores clave como Fekir o Canales, "hay un plantel" que "sabe responder muy bien".

Nabil Fekir contra el Elche | Fuente: Getty Images

Tema Vinicius

La polémica estuvo servida en el "Clásico" tras la amarilla de Vinicius Jr., ya que después de que el colegiado se la mostrase, este se quejó para algunos "demasiado". Hace unos partidos a Sergio Canales y a William Carvalho les expulsaron por hacer algo parecido. Es por esto que le preguntaron a Pellegrini su opinión y si pensaba que hay árbitros con preferencias. Este quiso librarse de polémicas y aseguró que "se equivocan como todos los seres humanos" y que no hay que tratar de "buscar justificación" en los errores arbitrales.

Canales en Old Trafford

Recientemente se le ha visto a Canales en el entrenamiento tocar bola, es por esto que se le ha preguntado sobre su situación. "El ingeniero" animó a los aficionados diciendo que "está cada vez mejor" y que ya "está prácticamente recuperado", no obstante, sigue siendo duda frente al Manchester United en la ida de octavos de final de la Europa League.

Múltiples bajas

El Real Betis afronta un partido muy difícil con muchas bajas, más de las que le gustaría al técnico chileno. No obstante, recordó que son un club que "ha demostrado que aunque los titulares no estén, se rinde". El míster calificó a su equipo como una "plantilla involucrada" en la que "todos se sienten importantes". Este hizo referencia al último partido frente al Elche diciendo que los cambios son muy importantes y que "se ganan los partidos" en tan solo "tres minutos". Finalmente, el técnico bético no dudó en proteger a su jugador, Juan Miranda, por los recientes comentarios atacándole y soltó una "pullita" a Iago Aspas, ya que a Pellegrini aseguró que no fue una "simulación" lo que hizo su jugador frente al Elche y que a él no le gusta el "teatro".