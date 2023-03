Ancelotti: "A nivel ofensivo estamos muy bien, somos el que más goles lleva de Primera"

En vísperas del partido contra el Betis, Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en el Santiago Bernabéu con la rueda de prensa. Misma en la que aseguró que ve a su equipo bien en la primera línea de ataque. "A nivel ofensivo estamos muy bien, somos el que más goles lleva de Primera. Ha fallado en algún momento puntual, pero no hay un problema ofensivo. Marcamos cinco en Anfield", sentenció el italiano.

Benzema

La presente temporada del delantero francés ha sido muy cuestionada por los altibajos y lesiones que le han rodeado, sin embargo, su entrenador afirmó no estar preocupado por el jugador: "No es posible estar a tope en todos los partidos. Karim no me preocupa, porque lo veo bien, con buena condición física", explicó.

Además recalcó que el jugador sigue siendo pieza clave en el equipo merengue: "Es cierto que sufrimos un poco con bloques bajos, pero yo no quiero un delantero alto, sino a Benzema, él es quien nos ayuda a mejorar el juego de ataque. Los datos están ahí. Con él somos el que más goles lleva de LaLiga".

Rodrygo

"No nos favorecen las transiciones y nos perjudican los bloques bajos. Ahí Rodrygo nos puede ayudar, aportando su calidad en espacios reducidos. Yo no quiero jugar con un delantero centro alto, eso nos obligo a meter centros y no es nuestro estilo", afirmó el italiano.

Dos partidos a la semana

Esta es la novena semana consecutiva con doble partido y en la que el cuadro blanco debe gestionar el calendario: "El equipo está bien, estamos en forma y recuperando jugadores. Lo del domingo será difícil porque el Betis es un gran equipo con fútbol atractivo, juegan muy bien. No hay margen de error: lo daremos todo".

Renovación de Modric

"Modric hará lo que tenga que hacer. Está hablando con el club y tomará la decisión más adecuada. No es un problema ni para él, ni para el Real Madrid, ni para mí", aseveró el italiano referente al contrato del jugador croata que termina en verano.

Sobre Vinícius

Sobre el brasileño afirmó lo siguiente: "No me preocupa. En absoluto. Lo importante es que Vinícius no pierda la ilusión de jugar. En los últimos partidos le han defendido muy bien y le ha costado".

Kroos, Modric y la ralentización del juego

"Yo no pienso así. Desde luego que no, son futbolistas que piensan lo que harán antes de recibir, porque tienen esa cualidad. No corren, sino hacen correr al balón, porque el balón no suda", acotó Ancelotti.

¿Ha trabajado con informes arbitrales?

"No. No los necesito. Conozco a los árbitros y me informo por mí mismo. No necesito ayudas en ese sentido".

Camavinga y Tchouaméni

Al ser cuestionado sobre si Camavinga se está adaptando al equipo mejor que su compatriota el italiano recordó el inicio de temporada de Tchouaméni: "Sorprendió en el primer tramo, precisamente por su rápida adaptación. Es cierto que tras el Mundial su nivel ha bajo, pero va a recuperarlo. No tengo dudas".

Ceballos

"Lo veo bien. Ha podido jugar en los últimos partidos y está preparado para cuando le toque".

Álvaro Rodríguez titular

"Tiene la calidad para ser más que un revulsivo. Es joven, está mejorando y entrenando bien".

Militao, ¿el mejor central del mundo?

"Sí... ¿Hay que añadir algo más? Para mí, sí", comentó gracioso el italiano.