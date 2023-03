Previa Real Betis - Real Madrid: a por la victoria tras una semana para olvidar

El Real Madrid visita el Benito Villamarín tras una semana negativa para los blancos debido al empate 1-1 en el derbi contra el Atlético de Madrid en la jornada pasada y la derrota ante el FC Barcelona por 0-1 en las semifinales de la Copa del Rey. Los blancos intentarán ganar al Real Betis para, al menos, mantener la distancia de 7 puntos con el FC Barcelona y seguir en la persecución para la conquista de la Liga.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega a este partido tras una semana negra, en la que empataron con el Atlético de Madrid y perdieron el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey. Los de Ancelotti realizaron un partido nefasto, en el que tuvieron el 64% de posesión, pero no tiraron a puerta en los 90 minutos. Vinicius y Benzema estuvieron desaparecidos y el Real Madrid lo notó. Si no ganan al Real Betis y el FC Barcelona gana al Valencia, la distancia en LaLiga aumentará a los 10 puntos, por lo que conseguir la victoria es vital.

Por su parte, el Real Betis lleva tres victorias consecutivas. Si bien, esta semana ha recibido la noticia de la lesión de Fekir, que se pierde toda la temporada tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Los de Pellegrini, quintos en la clasificación, intentarán conseguir la victoria para asentarse en Europa.

En el partido de ida los blancos ganaron en el Santiago Bernabéu por 2-1, gracias a los goles de Vinicius y Rodrygo. En total, verdiblancos y madridistas se han enfrentado en 136 ocasiones entre todas las competiciones. El balance es claramente favorable para los blancos, con 76 victorias. Los béticos han conseguido ganar en 31 ocasiones. Los 29 partidos restantes han sido empates.

113 partidos han sido de liga, de los 63 han sido victorias madridistas, 26 béticas y 24 terminaron en tablas. En Copa del Rey se han enfrentado 23 veces. Aquí también es ganador el Real Madrid, con 15 victorias. 5 veces han ganado los verdiblancos y 5 han acabado en empate.

Declaraciones

Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido. En ella ha afirmado que el Betis es un "equipazo": "Será difícil y no tenemos margen de error”. El técnico italiano ha hablado sobre la derrota contra el Barça y cómo fue ese chpque: “Fue un buen partido, con cosas que corregir, pero un buen partido”.

En cuanto al momento que atraviesa Benzema, Ancelotti ha dicho que “no es posible estar a tope en todos los partidos": "Karim no me preocupa, porque lo veo bien, en una buena condición física; desde luego, mejor que en la primera parte de la temporada. A nivel ofensivo estamos muy bien, somos el que más goles lleva de Primera. Ha fallado en algún momento puntual, nada más. Pero no hay un 'problema ofensivo'. Marcamos cinco en Anfield".

Ancelotti en rueda de prensa. Vía realmadrid.com

Sobre si Kroos y Modric ralentizan el juego, el entrenador blanco no comparte esa opinión: “Yo no lo pienso así. Desde luego que no. Son futbolistas que piensan lo que van a hacer antes de recibir; que tienen esa cualidad. No corren, sino hacen correr al balón”. También ha dicho que Tchouameni “ha bajado su nivel tras el Mundial, pero va a recuperarlo” y que Militao es "el mejor central del mundo”.

Pellegrini, por su parte, ha explicado lo siguiente: "Nos enfrentamos al rival más difícil de LaLiga, pero vamos a jugar sin temor. Juegan muy bien al fútbol y lo demuestra en todos los campeonatos. Eso no quita que también tengamos oportunidades de ganar”. Jugará sin Fekir y sin Canales: "Hay que elegir un once y los cinco cambios son siempre importantes. Yo exijo a los jugadores que salgan mañana como salimos siempre, sabiendo que cada error puede ser clave. Si no ganamos será porque el Real Madrid es superior”.

Convocatoria

El Madrid visita al Real Betis sin Lunin, Alaba, Mendy y Modric, los primeros lesionados y el último sancionado por acumulación de tarjetas.

Árbitros del partido

Este partido será dirigido por el colegiado César Soto Grado. Desde el VAR le ayudará David Medié Jiménez.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga Santander se disputará el domingo 5 de marzo a las 21:00 en el Benito Villamarín. El encuentro podrá seguirse por Movistar+.

Posibles onces

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Kroos, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Benzema y Vinicius.

Real Betis: Bravo, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda, Ruibal, Guido, William Carvalho, Guardado, Rodri, Juanmi y Borja Iglesias.