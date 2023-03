Manuel Pellegrini: "No nos creemos inferiores ni superiores al United"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League contra el Manchester United. El chileno ha querido tratar varios temas de actualidad que rodean a la entidad heliopolitana, así como la situación en la que llega al encuentro el equipo y el rival, dirigido por Erik ten Hag.

La goleada de Anfield

Sobre el 7-0 que le endosó el Liverpool el domingo a los Diablos Rojos, el entrenador verdiblanco ha declarado: "Creo que más que jugar contra un equipo que perdió 7-0 es contra un equipo que de los últimos 21 partidos ganó 19. De esos traspiés ya veremos cómo se recuperan, debe haber sido fuerte, pero uno no debe, ni para bien ni para mal, estar expectante de lo que pasó en el partido anterior para saber que pasará en el próximo".

Situación del equipo

Acerca del momento que atraviesa el club y de como llega al partido en Old Trafford, el chileno ha comentado: "El partido de mañana es muy importante. Tenemos toda la ilusión porque la temporada pasada no pasamos esta fase porque nos eliminó el campeón en el minuto 120. Tenemos esa espina clavada y nos enfrentamos a un equipo como el United, contra el que jugaremos buscando la clasificación desde el primer minuto".

"Tengo la sensación de que si estamos con exigencias importantes es porque estamos haciendo cosas importantes. Ni el conformismo es parte ni la ambición será prioritario, si no el dar siempre un paso adelante. Espero que lo logremos y también la clasificación", refiriéndose a la exigencia que puede existir en este tipo de partidos.

Estado de Canales

Sobre la situación de Sergio Canales, Pellegrini ha comentado: "Sergio, como el resto, está en condiciones de jugar. Ya veremos cuanto tiempo es lo ideal además de otras consideraciones con jugadores que hicieron un gran desgaste el pasado fin de semana".

Lo que espera sacar de Old Trafford

"Un buen resultado siempre es ganar. Si no, una buena exhibición del Betis, que seamos lo más parecido a lo que nosotros somos. En la medida en lo que seamos el equipo de siempre va a ser un partido muy estrecho", acerca de lo que sería un buen resultado para el partido de vuelta en el Benito Villamarín.

Plan de partido

Sobre lo que debe pensar el United del Betis, 'El Ingeniero' ha declarado: "No se lo que van a pensar de nosotros, pero si pudo hacerlo la Real Sociedad, significa que nosotros también podemos. Muchos de los equipos españoles ganaron contra ingleses, así que es difícil saber qué pensarán de nosotros, pero estoy seguro que jugaremos de la misma manera. Si queremos pasar tenemos que ser los mismos de siempre".

Acerca de que si cree que las fuerzas se igualan si el Betis es capaz de jugar como siempre, Pellegrini ha comentado: "En los 90 minutos hay que demostrarlo y dependerá del rendimiento individual y colectivo. Espero que lo tengamos y no me gusta hablar de favoritos. No nos creemos inferiores ni que seamos más que el United. Hay que jugar".

Joaquín y Pellegrini compareciendo en rueda de prensa. Foto: Getty Images

El capitán del Real Betis Balompié ha acompañado al técnico chileno en la rueda de prensa. El portuense tira de ambición antes del duelo en Old Trafford y no piensa en su futuro: “Prometo que no pienso en que sea mi última vez. No es mi pensamiento, sino no lo disfrutaría igual. Vengo sintiéndome importante en este equipo. Lo que menos se me pasa por la cabeza es que sea mi último partido en este tipo de campo”.

"Creo que los futbolistas estamos mentalizados para competir al máximo nivel, y es éste. Siempre se puede dar un paso importante, pero está claro que el club sigue creciendo y hay una estabilidad. Pero tenemos los pies en el suelo y sabemos que hay equipos muy importantes", sobre la exigencia y el crecimiento exponencial del Betis.