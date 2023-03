Análisis del rival: y, ¿por qué no?

Este jueves 9 de marzo el Betis juega contra el Manchester United en tierras inglesas, lo que será sin duda, un reto de gran envergadura para los de Manuel Pellegrini.

El equipo heliopolitano quedó primero en la fase de grupos y no tuvo que jugar la ronda de playoffs que sí tuvo que disputar el United, que quedó segundo. El equipo inglés se enfrentó nada más y nada menos que al FC Barcelona y, tras una gran eliminatoria, consiguieron hacer bueno el 2-2 de la idea e imponerse por 2-1 en su estadio.

Dinámica:

El United ocupa la tercera posición de la Premier League y está a nueve puntos de la segunda plaza, ocupada por su máximo rival: Manchester City.

Los de Erik ten Hag llevaban una racha descomunal, pues los Reds Devils acumulaban más de 10 partidos sin conocer la derrota contando con todas las competiciones.

Sin embargo el pasado fin de semana recibió una goleada en Anfield: 7-0 se impuso el Liverpool ante el Manchester.

Formación:

El dibujo más utilizado por el entrenador neerlandés es el 4-2-3-1, el mismo que suele usar también Manuel Pellegrini con el Betis. El once inicial más habitual del Manchester United cuenta con jugadores de mucho nivel.

Portería:

El portero titular del conjunto inglés es un buen conocido del fútbol español, David De Gea. El guardameta lleva varios años en la Premier y aunque se le recuerda algún que otro fallo de peso, De Gea da seguridad bajo los palos y es un portero difícil de batir.

Defensa:

La pareja de centrales más utilizada por Ten Hag es la de Lisandro Martínez-Varane, pero también cuenta con Harry Maguire, capitán del equipo. En los flancos juegan Shaw por la izquierda y Dalot o Wan-Bissaka por la derecha. Todos ellos hacen que la defensa del United sea un cerrojo.

Mediocentro:

El Manchester juega el la medular con dos futbolistas más atrasados, justo por delante de los centrales y otros tres más arriban, que ayudan al punta en las jugadas de ataque. Como mediocentro defensivo juegan el ex-madridista Casemiro, que es duda para el partido frente al Real Betis y Fred, internacional brasileño.

Y como jugadores más ofensivos, Bruno Fernandes, Rashford, Antony y a veces también Sancho son la apuesta principal del técnico de Países Bajos.

Delantera

En punta juega como titular Weghorst, atacante neerlandés. Aunque en un principio sea el "27" del United quién juegue de punta, se alterna la posición con Rashford.

Fase de grupos de la UEL

Esta temporada el United ha estado en el grupo E de la Europa League junto a La Real Sociedad, Sheriff y Omonia. El Manchester quedó empatado a puntos con la Real Sociedad e incluso había también tablas en el resultado del partido de ida y vuelta entre ambos, pero en el golaverage total, La Real sociedad tenía ventaja.

Por lo tanto, los ingleses tuvieron que jugar una ronda previa a los octavos de final con los terceros de grupo de la Champions League. Jugaron contra el Barça y ganaron la eliminatoria (2-2), (2-1).

Declaraciones del rival:

Ten Hag y Rashford han comparecido ante los medios en la previa al encuentro del jueves frente al Betis. El técnico holandés se ha mostrado bastante crítco después de dura derrota en Anfield: "Tenemos que sacar conclusiones. Hemos hablado sobre ello, hemos vuelto a ver el partido y ahora toca resetear y levantarnos.

Por su parte Rashford tiene ganas de jugar contra el Betis y mejorar las sensaciones después del desastre en el pasado partido liguero: "Me alegra que tengamos otro partido ya porque es una oportunidad para dar un paso al frente y olvidar lo ocurrido".

El delantero suma ya 24 goles y 9 asistencias en la presente temporada y es una de las mayores amenazas para los de Manuel Pellegrini.

Esta claro que no será para nada tarea fácil para el Betis, El Manchester cuenta con unos jugadores de muy alto nivel y además juegan con el factor campo a favor, pero los verdiblancos no estarán solos en Old Trafford: miles de aficionados viajarán para acompañar al equipo.

Veamos si el Real Betis es capaz de sacar un buen resultado de allí y jugar la vuelta con el marcador. ¿Por qué no soñar en grande y alcanzar por primera vez en la historia los cuartos de final de una competición continental?