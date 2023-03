Nuevo domingo de siesta

El Dépor volvía a la carretera y se desplazaba hasta la Línea de la Concepción para enfrentarse a la Balompédica Linense. En el once inicial que sacaba el míster Óscar Cano destacaba la entrada de Pepe Sánchez y la vuelta al once de Diego Villares.

En cuanto al equipo local, un equipo muy correoso que llegaba con unos últimos encuentros muy malos y con derrotas, pese a que el último lograra una importante victoria ante el San Sebastián de los Reyes.

Los blanquiazules comenzaron con un bloque bajo, replegados atrás y buscando que el rival tuviese la posesión y en busca de una buena contra que pudieran cazar, Lucas, Quiles y Soriano, sus tres puntales ofensivos fueron los más destacados en esta primera mitad.

El Deportivo con una primera parte de más a menos en La Línea. La primera, a balón parado de Lucas, Quiles cabeceó desviado desde el segundo palo. O "neno" de Monelos recogió un rechace tras una jugada de Soriano, pero en el escorado mano a mano con De la Calzada el delantero no logró el tanto.

Pasaba el tiempo y los minutos y el Dépor empezaba a parecerse más al de los partidos de fuera de casa, bajando el ritmo y disminuyendo las ocasiones.

El equipo local comenzó a tener ocasiones y los coruñeses empezaban a encomendarse a Ian Mackay, el guardameta blanquiazul tuvo varias intervenciones salvadoras. La ocasión más clara de Álex Guti y Koroma, doble ocasión que el guardameta visitante salvaría en los minutos finales de la primera mitad.

A la salida de vestuarios el guion cambio, el Dépor comenzó de menos y terminó dominando y llevando la batuta del encuentro, pero sin encontrar portería. Una de las últimas fue la más clara de los blanquiazules, un centro desde la izquierda, era rematado de cabeza por Pepe Sánchez, un remate flojo, centrado, que sin problemas atraparía De la Calzada.

Sin goles finalizaba el encuentro y con esa sensación tan repetida en las jornadas que el Dépor juega lejos de Riazor, un equipo plano, sin juego y que se encomienda a la calidad de sus delanteros para lograr algo, si eso no llega, el empate es bueno para el míster herculino.

Tras la victoria de ayer del Alcorcón, el Dépor sigue manteniendo la segunda posición a la espera de lo que haga esta tarde el Real Madrid Castilla, el equipo madrileño que visitará la próxima jornada el feudo herculino, en el que será el partido de la jornada.

Me gustaría felicitar a la Balona por el trato, por el recibimiento, por la categoría de su gente. Desde que hemos llegado lo hemos destacado todos y cada uno de los integrantes. Un señorío terrible. Cuando estas cosas ocurren, tenemos que destacarlas. Habla mucho y bien de la gente del club y del club.

Al final está a un partido, como antes. Se van a dar muchos resultados. En estas últimas jornadas, ahora quedan 12, va a haber un vaivén de emociones y aquel que mejor relativice, que no entre en crisis, se llevará el gato al agua. Hay que estar tranquilos. Estamos a un partido y es posible que vayamos a tener más puntos, o estemos por delante. Eso no definirá nada. Mientras no queden 3-4 jornadas, no habrá partidos decisivos.