La magnífica temporada de Eder Militao

Eder Militao llegó a Madrid con el rol de ser suplente de los centrales que había en el momento de su aterrizaje en Madrid. Él mismo sabía que las oportunidades no iban a ser muchas y es que tenía por delante a jugadores como Sergio Ramos, Varane y Nacho.

Su situación cambió para bien

Debido a las lesiones de estos, al jugador brasileño le llegó el turno de disputar más encuentros con el Real Madrid. Asumió un rol importante en el equipo cuando Zinedine Zidane, por aquel entonces entrenador del conjunto blanco, cuando el francés le alineó como titular en unos cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Liverpool F.C.

Desde ese instante la presencia de Militao en los onces del Real Madrid ha sido constante, hasta llegar a convertirse en uno de los mejores centrales del mundo actualmente.

Coronado en la 2021/22

La pasada campaña en la que el conjunto blanco se alzó con el trofeo de Liga y de Champions fue gracias a ciertos jugadores que estuvieron impecables durante toda la temporada. Benzema, Courtois o Vini Jr. fueron claves para el éxito madridista, pero sin duda, este no habría llegado sin la figura de Militao en el centro de la defensa. Su presencia, su manera de sacar el balón, su velocidad y su modo de defender hicieron de esa zona del campo un cerrojo, que pocos equipos pudieron derribar.

Su regularidad en la 2022/23

Este año las cosas no están siendo como la pasada temporada y muchos jugadores que fueron clave no lo están siendo. Este no es el caso de Eder Militao, a quien se podría definir como la 'luz entre las sombras' en un equipo que está sufriendo mucho en la defensa y está encajando un gran número de tantos. Además, está dejando registros goleadores y es que ha marcado hasta en cuatro ocasiones en lo que se ha disputado de campaña.

A pesar del fichaje de Rüdiger y de tener a David Alaba en el equipo, Militao sigue siendo el jefe de la defensa y actualmente, de los mejores jugadores del Real Madrid esta temporada, que todavía no ha finalizado.