Recreativo de Huelva - Recreativo Granada: ganar para volver arriba

Tras una racha impecable, llegó la primera derrota en diez partidos del Recreativo Granada. Fue en casa ante el Mar Menor, donde el filial del Granada perdió por un total de 0-2 y dejó atrás una de las mejores rachas históricas. Con esa derrota, el Recreativo Granada queda fuera del playoff, a tan sólo un punto de volver a entrar en este. Los visitantes anotaron en la primera media hora de juego por mediación de Cifuentes y no fue hasta el último tramo de partido cuando pusieron el definitivo segundo tanto que les hacía llevarse la victoria, gol conseguido por Pipo. El filial del Granada CF visita esta jornada al Recreativo de Huelva, un partido que se disputa este domingo 12 de marzo, a partir de las 17:00 horas.

Los rojiblancos hicieron un buen partido contra el Mar Menor, pero la baja de Samu se está notando a la hora de hacer gol. Además en ese encuentro tampoco pudieron contar con Miki Bosch, ya que viajó con el primer equipo y, además, tuvo que jugar prácticamente todo el encuentro por la lesión de Torrente.

Los de Juan Antonio Milla buscan volver a la senda de la victoria este domingo para ser intratables después de unos partidos en los que les ha costado ganar con la facilidad que tenían acostumbrados.

Un decano necesitado

El rival del Recreativo Granada esta jornada no es otro que el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español que busca volver lo antes posible a ascender para estar de nuevo en el fútbol profesional. El conjunto onubense llega a este encuentro tras sumar tan sólo uno de los últimos nueve puntos posibles, y en el anterior encuentro no logró pasar del empate a cero. Además se suma que en estos tres últimos encuentros no ha logrado marcar. Llega con la necesidad de revertir la situación, ya que se acercan numerosos equipos a esa segunda plaza que disfrutaba cómodamente.

Sin duda, es un partido de vital importancia para ambos y en el que lucharán por conseguir la victoria ya que les seguiría manteniendo de lleno en la pelea por los puestos altos de la clasificación.

Milla resalta "la dificultad" del partido

El entrenador del Recreativo Granada, Juan Antonio Milla, ha comentado en unas declaraciones previas al partido contra el Recreativo de Huelva, difundidas por el club, que saben de "la dificultad" que tendrá el encuentro ya que el decano es "uno de los equipos más completos de la categoría". "Sólo hay que mirar la plantilla, la cantidad de variantes y recursos que tiene, sobre todo a nivel ofensivo. Nosotros, estando a nuestro nivel, vamos a tener opciones. Tenemos que ser un equipo como venimos siendo: a nivel defensivo sólido y a nivel ofensivo sacar nuestra mejor versión y así tendremos opciones de sacar puntos en Huelva", ha indicado.

Milla ha señalado que saben "la dificultad de la categoría" y que "no era normal" que hayan estado 12 jornadas sin perder. "La semana ha sido muy buena, como suele ser habitual. Los chavales se entregan en cuerpo y alma en cada sesión y están con la espinita clavada de no haber conseguido la victoria el domingo pasado a pesar de haber hecho un buen partido", ha apuntado.

El Recreativo de Huelva es un rival histórico. El técnico del Recreativo Granada ha comentado que "lo lógico sería que jugara contra el primer equipo" y por eso ha resaltado "la oportunidad del filial" de jugar en un escenario como el que va a tener en el Nuevo Colombino y contra "un gran equipo", lo que "tiene que ser una motivación extra para afrontar el partido con las mayores garantías posibles".



Posibles alineaciones

Recreativo de Huelva: Gálvez, Juanjo, Galán, Trapero, Gallego, Iago, Mario, Ajenjo, Chinchilla, Caballero y Nacho Heras.

Recreativo Granada,: Ángel, Raúl Castro, Palomeque, Diego, Eu, Youness, Martín Solar, Mario da Costa, C. Pérez, Julito y Ballo.