Previa Granada CF - Ponferradina: continuar fuerte en Los Cármenes para seguir arriba

La Liga Smartbank afronta esta semana la celebración de su jornada número 31, que enfrentará en Los Cármenes al Granada CF y a la SD Ponferradina en un encuentro que medirá a dos equipos en situaciones y dinámicas muy distintas. Los locales llegan tras conseguir una importante victoria a domicilio y acercándose cada vez más a las posiciones de ascenso directo, mientras que la SD Ponferradina quiere hacerse con una victoria que le permita cambiar de rumbo y situarse más cerca de los puestos de salvación.

Seguir en Los Cármenes como un feudo inexpugnable



El Granada CF llega a este partido tras hacerse con tres puntos muy importantes a domicilio tras vencer en El Plantío a un rival directo como el Burgos CF por 1-3, en un encuentro en el que la primera parte fue totalmente para el conjunto rival, pero en el que en la segunda parte consiguieron dar la vuelta en la última media hora de juego gracias a los dos goles de Jorge Molina y al tanto marcado por Uzuni. De esta manera, el equipo rojiblanco está situado actualmente en cuarta posición con 54 puntos, con una ventaja muy considerable con el primer equipo fuera de los puestos de promoción, pues esa diferencia es de nueve puntos, mientras que está a dos del Levante UD, el equipo que marca las posiciones de ascenso directo. Así pues, el Granada quiere volver a ganar para poder acercarse más o incluso poder meterse dentro de esos puestos.

La segunda vuelta del Granada CF está siendo muy positiva, confirmándose como el mejor club en calidad de local, donde todavía no conoce la derrota esta temporada y acumula hasta ocho partidos consecutivos ganando en Los Cármenes. Por otro lado, el nivel del equipo a domicilio también mejora, pues ha puntuado en las últimas tres visitas: en un campo complicado como El Plantío y además ante un rival directo, mientras que también venció al Villarreal B en el Estadio de la Cerámica y empató en un campo siempre difícil como El Alcoraz frente a la SD Huesca. Así pues, el conjunto granadinista quiere seguir mostrándose como el mejor equipo como local consiguiendo un nuevo triunfo delante de su afición para continuar escalando posiciones en la clasificación.

Para este encuentro, Paco López tiene las bajas por lesión de Quini, Rochina, Torrente, André Ferreira y Miguel Rubio, mientras que Jonathan Silva es duda tras no haber entrenado al inicio de esta semana con el resto del grupo. Por otro lado, el técnico valenciano recupera esta jornada a Ricard Sánchez, este último ha sido clave en el lateral diestro durante toda la temporada. Además, Ignasi Miquel estará también disponible tras haber estado sancionado en la pasada jornada. De esta manera, el eje central de la defensa estará conformado posiblemente por el propio Ignasi Miquel y Cabaco, mientras que también parece posible que Melendo vuelva al once en la mediapunta por detrás de Weissman, que estaría acompañado en las bandas por jugadores como Uzuni y Callejón.

Dar la vuelta a la situación

La SD Ponferradina afronta este partido después de perder duramente en el último partido ante el Cartagena FC por 0-3 en El Toralín, un encuentro sin historia en el que el conjunto murciano fue superior. Así pues, el conjunto del Bierzo se encuentra en una delicada situación en la tabla clasificatoria, ocupa actualmente la decimonovena posición dentro de los puestos de descenso con 29 puntos, está a seis del Real Zaragoza, conjunto que marca las posiciones de salvación. De esta forma, la Ponferradina necesita cuanto antes volver al camino de la victoria para poder agotar las posibilidades de salvación. Además, acumula ocho jornadas consecutivas sin ganar, por lo que necesita cambiar la dinámica cuanto antes.

La temporada de la SD Ponferradina comenzó con José Gomes al frente del banquillo, y pese a que en las primeras jornadas se consiguieron varias victorias, desde el primer momento el equipo se vio relegado poco a poco a las posiciones traseras de la tabla clasificatoria. Además, el entrenador dimitió a finales de noviembre tras empatar en El Toralín por 1-1 con el Real Oviedo, lo que provocó la llegada de David Gallego, que tampoco ha sabido dar con la tecla necesaria para cambiar de rumbo. Uno de los factores que reflejan la situación de equipo, es el mal rendimiento como visitante, pues no ha conseguido vencer en ninguna de sus últimas 12 visitas, ya que su único triunfo como visitante fue ante el Albacete Balompié en el Carlos Belmonte, por lo que los bercianos quieren dar la sorpresa en uno de los campos más complicados de la categoría para que sea el primer paso en búsqueda de un cambio de rumbo.

Para este partido, David Gallego tiene la única baja de Hugo Vallejo, mientras que recupera a Dani Ojeda, Erik Morán, Diéguez y Heri. Por otro lado, es posible que David Gallego opte por una alineación parecida a la de la última jornada, continuando con su apuesta en el esquema del 1-4-4-2, con la dupla del ataque conformada por Edu Espiau y el veterano Yuri de Souza, que no están consiguiendo igualar sus registros de otras temporadas, ya que el máximo goleador hasta el momento del equipo es Dani Ojeda, con tan solo cuatro goles y que se medirá esta jornada a uno de sus exequipos, al igual que el lateral izquierdo Adri Castellano.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de esta importante fase de temporada: "La sensación es que cada partido ha sido clave e importantísimo. Como las cosas no iban del todo bien, vinimos y siempre hemos ido a remolque de los de arriba, por eso estamos acostumbrados. Transmitir una mentalidad ganadora y lo hemos ido consiguiendo con trabajo". También ha hablado sobre el rival: "No ha merecido perder en muchos de esos partidos, es muy difícil ganarles, como todos los de esta categoría. La Ponfe tiene virtudes con jugadores arriba con gol, verticalidad y velocidad y eso lo tenemos que cuidar mucho". Por último, ha hablado sobre Jorge Molina: "Estaba haciendo un gran trabajo, es un gran profesional, pero no estaba acertado de cara a gol, sólo llevaba un gol pero sí había generado muchas cosas. El club entendió que había que reforzar esa posición, llegaron dos jugadores y ha hecho que el equipo salga beneficiado. Estamos para eso, para que todos nos ayuden y aporten".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador de la SD Ponferradina, David Gallego, que ha hablado sobre las sensaciones de su equipo tras la derrota de la pasada jornada: "Empezamos la semana con la sensación de tristeza, pero luego ha sido muy buena y acabas viendo un equipo muy ilusionado, muy comprometido y convencido de que lo podemos sacar adelante". También ha hablado acerca del rival: "El Granada es un rival muy poderoso en casa, está bien entrenado y viene de una buena dinámica. Todos nos dan por perdidos, pero vamos a ver de lo que somos capaces. Por supuesto que se puede ganar en Los Cármenes, vamos a ponerles las cosas difíciles. Hemos competido en los campos de Las Palmas y Levante, ¿por qué no lo vamos a hacer en Granada?". Por último, ha hablado sobre la falta de gol: "El gol refuerza muchísimas cosas, incluso emocionalmente es bueno. El equipo compite hasta el final y lo que más nos está penalizando es el acierto para ponernos por delante o meternos en los partidos. Al final, la eficacia en las áreas es lo que te da los puntos".

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Cabaco, Neva, Bodiger, Pol Lozano, Callejón, Melendo, Uzuni y Jorge Molina.

SD Ponferradina: Abedzadeh, Paris Adot, Pascanu, José Amo, Adri castellano, Nwakali, Agus Medina, Dani Ojeda, Naranjo, Edu Espiau y Yuri de Souza.