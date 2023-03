Nacho: "A día de hoy soy feliz"

El capitán del Real Madrid hablaba frente a las cámaras de Movistar Plus tras ganar en casa frente al Espanyol.

Así como explicaba Nacho, el equipo venía de unos partidos donde el resultado no estaba siendo el esperado, por lo que la victoria de hoy les da confianza para afrontar la semana tan importante y difícil que les espera: "Con ganas de que lleguen ya los partidos".

Tras recorrerse casi 20 metros, Nacho ha realizado una increíble asistencia que ha rematado Marco Asensio contra la red, otorgándole el segundo tanto al conjunto merengue.

El defensa no ha querido destacar peligro en esta jornada sobre las que le quedan a su equipo por ejecutar.

Es consciente de que su filial lleva una gran desventaja con respecto al FC Barcelona, por lo que considera "vital" para el Madrid cada punto que puedan sacar para "ir recortando".

El Estadio Santiago Bernabéu ha cantado en varias ocasiones dirigiéndose al capitán de hoy para que alargue su estancia en el equipo, lo que le ha producido "piel de gallina".

Aunque ha expresado que no iba a decir nada más al respecto, ha querido dejar constancia de que no hay una decisión tomada.

"Es una decisión que no va a depender de lo que juegue de aquí a final de temporada. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora pues la felicidad que yo tengo de defender esta camiseta no la voy a encontrar en ningún lado. Me gusta vivir el presente y quedarme con cosas como esta que me hacen pensar para bien", declaraba antes de marcharse.