Ancelotti: "Vinicius tiene demasiadas amarillas para las faltas que recibe"

Carlo Ancelotti comparecía en rueda de prensa tras la victoria del conjunto merengue frente al conjunto de Diego Martínez. Un partido muy complicado desde el inicio, ya que, tras un comienzo convulso, tocaba darle la vuelta al gol inicial de Joselu Mato a los 8 minutos de encuentro.

Turno de preguntas

En relación a que título es el que ve más asequible actualmente, Ancelotti comentaba lo siguiente: "En todos es muy difícil llegar al final. Tenemos desventaja en la Copa y en LaLiga, y tenemos una pequeña ventaja en la Champions, pero eso no significa que sea más fácil".

A cuestión de que Militao y Rodrygo llevan los mismos goles en Liga, el técnico italiano contestaba: "Militao puede ser un gran delantero, no sé si Rodrygo puede ser un gran defensa. Este dato puede ser un poco raro. Significa que Militao ha sido muy contundente arriba y Rodrygo ha marcado poco porque le pido mucho trabajo defensivo".

Sobre el 'Barçagate´, el técnico no quiso mojarse en el asunto: "Mañana hay reunión de la Junta Directiva. Me remito al club en este tema, que es muy importante, pero prefiero focalizarme en el partido que viene".

En referencia a la formación de hoy, Carlo fue claro: "Depende mucho del rival. Si hay un rival como el Betis que deja mucho espacio entre líneas, es mejor jugar con mediapunta como hicimos con Rodrygo. El 4-4-2 es lo más indicado para presionar arriba. Hoy nos han intentado jugar con dos por fuera porque por el centro estaba muy cerrado".

Sobre si Camavinga de lateral es un parche: "Es un aspecto que tiene que mejorar. Es un jugador que no tiene mucha experiencia y no está tan acostumbrado a jugar como lateral izquierdo, es normal. La idea es de utilizarlo como interior, no como lateral".

Otra amonestación a Vinicius: "Me ha parecido muy ejemplar su actitud hoy, no ha protestado ni ha dicho nada y ha jugado muy bien, tiene que seguir así. Es cierto que tiene demasiadas amarillas para las faltas que recibe".

Mirada al Liverpool

Próximo encuentro, la vuelta de Champions frente al Liverpool: "Hemos tenido una experiencia el año pasado contra el Chelsea, que teníamos mucha ventaja. Somos favoritos porque tenemos ventaja, pero tenemos que jugar 90 minutos lo mejor que podamos. Ojalá aprovechemos la ventaja de la ida jugando un partido a tope, no podemos pensar en especular".

Sin Benzema llegaron los goles: "Hemos tenido más movilidad de lo habitual. Rodrygo ha ayudado mucho en la derecha, Vinicius ha marcado el gol...". En referencia a su victoria número cien en Liga: "Vamos a por los próximos cien".

Sobre cómo ha encontrado a Tchouaméni hoy: "Lo he visto bastante bien. Estos no son los partidos ideales para él, tiene una habilidad defensiva muy buena. Cuando tenemos un partido en el que tenemos que manejar el balón, es obvio que no puede sacar su mejor versión. Está bien y confiamos en él para los próximos partidos".

Sensaciones tras darle la vuelta al encuentro y su conversación con el colegiado: "La sensación es buena. No empezamos bien y se pudo complicar. El gol de Joselu no afectó a nuestra actitud. Remontamos en la primera parte y lo controlamos en la segunda. Le pedí explicación al árbitro por la amarilla a Vinicius y me dijo que había sido un agarrón persistente".