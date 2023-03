Sampaoli: "Los grandes conflictos que tiene el equipo es en campo propio"

El Sevilla se medirá este próximo domingo en el Sánchez Pizjuán al Almería en un duelo andaluz y además entre dos equipos que esta temporada están luchando en las posiciones de bajo por mantener la categoría. Jorge Sampaoli ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería. Los hispalenses perdieron en su último partido en LaLiga contra el Atlético por 6-1, aunque vienen de ganar 2-0 al Fenerbahce en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League.

Sampaoli y su principal preocupación

El técnico argentino explicó que la principal preocupación de su equipo es el no juego: "Cuando no juegas, compites. Creo que deberíamos tener el control. En el primer tiempo, sin control de salida posicional, generamos una readaptación defensiva tardía. La idea es que defendamos como un bloque junto. Los grandes conflictos que tiene el equipo es en campo propio".

Además, añadió: "Nosotros pensamos que el partido de Almería tiene una realidad posicional. El otro día tuvimos una reestructuración defensiva que nunca existió. Queriendo acompañar a Fernando con Acuña, en ese perfil de posición, tampoco alcanzó por el no juego, debido a nuestra reubicación defensiva vulnerable".

Badé vuelve a estar disponible y Corona reaparece en la convocatoria

Además el entrenador del cuadro de Nervión comentó la vuelta de Badé que vuelve a estar disponible: "Ha vuelto un jugador que para nosotros es importante. Vuelve con una incontinuidad pero nos ha dado cada vez que ha jugado, es un aporte a las ausencias. Cada partido el grupo resuelve los inconvenientes con bastante esfuerzo, intentando siempre ayudar al equipo. Hay que dar valor a aquellos jugadores que juegan en posiciones no naturales".

Bade en el partido contra el Mallorca. Foto: Getty Images

También habló de Corona que vuelve a una convocatoria siete meses después: "Cada jugador que tiene un dolor, en la cronicidad de estas lesiones las conductas son diferentes, hay que acostumbrarse a pisar diferente y superar temores. Para nosotros es importante recuperar a aquel Tecatito que tenga un nivel de confianza que lo hace un jugador destacado en el mundo. Obligarlo a una situación en la que no esté recuperado al cien por cien recuperado mentalmente o fisiológicamente sería un error. El hecho de que esté en las próximas convocatorias es para que cambie el chip y piense en lo que es como jugador y no en su lesión. Esperemos que nos dé los parámetros de su recuperación en una totalidad".

Valoración del próximo encuentro

El entrenador del Sevilla FC, Sampaoli valoró el partido del Sevilla contra el Almería donde señaló advirtió de lo siguiente: "Vamos a jugar un partido contra nosotros mismos. No podemos jugar con ansiedad, desorden y el sentimiento del jugador de que todo termine rápido, eso no va a pasar. Va a ser un partido trabajado, costoso y con mucha intensidad. Tenemos que definir el partido desde esa realidad. Es la lucha que tiene un entrenador en la actualidad con el individualismo que a veces se genera en esta profesión. Cuando las cosas no salen bien, hay que enfocarse en la creencia de una idea. Tenemos las herramientas para poder ganar el partido. Hay que encontrar esas herramientas con la que destacan las diferencias de los futbolistas".