Xavi: "Son manos clarísimas de Muniain"

El Barcelona sigue con su racha triunfal en liga tras lograr una victoria en San Mamés ante el Athletic Club, por cero goles a uno. Raphinha marcaba antes del descanso para volver a dar tres puntos que mantienen al Barça con nueve puntos del Madrid una jornada más.

El análisis de Xavi

El técnico azulgrana valoraba mucho el triunfo ante el Athletic, pero también se mostraba crítico con el equipo: "Es una victoria de oro, mantenemos los nueve puntos, son tres puntos importantísimos. Hay que mejorar sobre todo en el juego ofensivo, creo que nos hemos merecido la victoria", afirmaba Xavi.

El entrenador catalán comentaba la jugada que podía haber cambiado el partido, el gol anulado a Iñaki Williams por mano previa de Muniain: "Son manos clarísimas de Muniain, confiamos en el árbitro, nunca he tenido la sensación que hemos ganado por los árbitros. Pensaba que era fuera de juego, que no era. He visto el monitor después, y sí, si eran manos", dejaba claro su opinión sobre la acción.

Volviendo al juego, el míster hacía autocritica con algunos aspectos que no le terminan de convencer: "Hemos tenido dos o tres ocasiones claras, Ansu, Robert, Balde, hay que sentenciar el partido. Pero también es importante la solvencia defensiva. Debemos mejorar y tener más calma y paciencia cuando vas por delante, dominar y controlar más el juego", explicaba Xavi.

Además de Raphinha, autor del gol, el jugador más destacado del Barça fue Balde, al que el técnico alavó en rueda de prensa: "El techo de Balde es seguir jugando en el Barcelona, tiene 18 años es internacional, ha jugado un Mundial. Es claramente la sorpresa y revelación de la temporada, puede ser lo que quiera", así elogiaba a su lateral.

Por último, era inevitable no comentar el próximo partido ante el Real Madrid que será clave en la lucha por la liga: "Afrontamos el Clásico con confianza. Nosotros también tenemos presión, jugamos en casa y queremos ganar", respondía el entrenador del Barcelona.