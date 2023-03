Ancelotti: "Para el partido de mañana es muy importante tanto la experiencia como la energía"

El italiano ha respondido las preguntas de los periodistas en el día previo al partido de vuelta de los octavos de final frente al Liverpool. Carlo Ancelotti sabe que el encuentro de este miércoles es un partido clave en la temporada, ya que en caso de caer eliminado su futuro podría cambiar a corto plazo.

El entrenador merengue ha respondido a muchas cuestiones sobre el partido frente a los 'reds', pero también ha sido preguntado por Eduardo Camavinga, Eden Hazard, Karim Benzema...

La importancia de salir activos al partido

Ancelotti ha querido hablar sobre lo que ha planteado con el equipo de cara al próximo encuentro: "Hemos hablado mucho sobre el partido de ida. En el partido de ida hicimos muchas cosas bien en ataque pero ahora vamos a plantear un partido abierto y jugar nuestro mejor fútbol ofensivo", ha declarado.

Además ha dejado claro que no se van a confiar a pesar de que lleven tres goles de ventaja sobre los ingleses. "El mensaje es bastante simple y claro. No tenemos que hacer cálculos y jugar el partido con intensidad para intentar ganarlo".

La sombra de la eliminatoria frente al Chelsea F.C. de la pasada temporada acecha en el Bernabéu y sobre eso y una famosa frase que el italiano dejó nada más acabar el partido ha querido hablar: "El día del Chelsea, el año pasado, fue duro. Mi papel puede ser un papel en el que no manifiesto mucha presión pero hay momentos que se sufre mucho".

Sobre las últimas declaraciones de Hazard

Hace unas horas se ha hecho pública una entrevista que concedió Eden Hazard a una televisión belga, en la que habló sobre su relación con Ancelotti, catalogándola como inexistente. A esto ha respondido Ancelotti: "La relación con Hazard no es fría. Hazard ha sido muy honesto porque es verdad que no hablo mucho con él pero no es lo más importante. Él me respeta igual que yo a él y si no juega es porque hay mucha competencia ya que está Vinicius", ha confesado Carlo.

Las últimas actuaciones de Camavinga y Benzema

Dos futbolistas importantes en esta plantilla son dos franceses como Eduardo Camavinga y Karim Benzema. Ancelotti ha querido tratar las situaciones de ambos futbolistas en rueda de prensa. Sobre el primero, ha tenido buenas palabras, reconociendo los errores que ha cometido, pero elogiando su trabajo durante toda la temporada.

Por su parte, ha confirmado que Benzema está al 100%, por lo que apunta a titular en el once frente al Liverpool F.C.