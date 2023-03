El Juvenil A se despide de la Youth League

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa se despide de la Youth League en Países Bajos.

La oportunidad de ganar todos los títulos esta temporada queda atrás. Tras mantenerse invicto toda la temporada, y llevarse la Copa del Rey Juvenil el pasado fin de semana ante el Almería, el equipo blanco cayó 4-0 ante el AZ Alkmaar en los cuartos de final de la UEFA Youth League, quedándose fuera de jugar la fase final que tendrá lugar en Nyon.

Adiós al título

Aunque el Real Madrid empezó dominando el encuentro, a tan solo 25 minutos de comenzarse el encuentro, Daniel Beukers tomaba el fallo de Diego Piñeiro para, tras una posible falta, marcar el primer gol. Minutos después, Poku se beneficiaba una contra para hacer el segundo.

En la segunda mitad el Real Madrid salía con ganas, pero no encontró el camino del gol y no consiguieron hacer temblar ni un poco a los holandeses, que se mostraron tremendamente sólidos en defensa y supieron aprovechar su ventaja para jugar la Final Four por primera vez en su historia. En los minutos finales, sentenciaron el partido ampliando esta ventaja. Consiguieron el tercero gracias a un tanto de Meerdink y el cuarto fue nuevamente de Beukers. Tras pitarse el final, los blancos decían adiós a una competición en la que se encontraban entre los favoritos.

El hecho de no jugar en casa, en suma a lo crecido que venía el rival tras eliminar al FC Barcelona en la ronda anterior fue demasiado para el equipo madrileño, a pesar de haber tenido el control en gran parte del partido. Y esto resulta inesperado porque Nico Paz, Manuel Ángel, Pol Fortuny, entre otros, llegaban en un momento de forma y moral enorme. Eso demuestra que el rival fue físicamente superior y las contras de los jugadores locales hicieron mucho daño a los chicos de Arbeloa. Poku, autor del segundo gol y causante principal del tercero, fue claramente el mejor del encuentro.

📋✅ ¡El XI inicial del Juvenil A 🆚 @AZAlkmaar!



Diego Piñeiro

Tobias

Jacobo

Manu Serrano

Youssef

Chema

Manuel Ángel

Palacios

Pol Fortuny

Nico Paz

Gonzalo#UYL | #LaFábrica pic.twitter.com/C4l44AdbB6 — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) March 15, 2023

España sin Youth League

El fútbol español se queda sin representación en la Youth League, ya que el Milán ganó también al Atlético de Madrid.

Por lo tanto, la Final Four de la Youth League está prácticamente configurada. AZ Alkmaar se une a Milan y Sporting de Portugal y falta por saber quién será el cuarto club: Borussia Dortmund o Hajduk Split.