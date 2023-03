Courtois: “Hay que respetar a todos los equipos que han pasado”

El Real Madrid está en cuartos de final de su competición favorita, la Champions League. El guardameta belga volvió a ser titular ante el conjunto de Jürgen Klopp. Los ‘reds’ no pudieron lograr la remontada. Courtois sabe lo que es parar los pies a los delanteros ingleses. Otra temporada en la que, el Liverpool, se estanca en Europa.

Thibaut Courtois anoche tuvo el trabajo justo. Eso sí, en menor cantidad que en la final de Champions ‘Paris 2022’. Tuvo que estirarse en varias ocasiones para evitar el gol del Liverpool, pero nada más de ello.

El portero belga compareció en zona mixta: “Hay que respetar a todos los equipos que han pasado. El año pasado tuvimos la 'mala suerte' de jugar siempre contra un grande”

¿Por qué Hernández Hernández?

Courtois tuvo que hacer frente al arbitraje del pasado martes entre Manchester City de Guardiola y Leipzig. Partido que se saldó con victoria del City (7-0) con Hernández Hernández, árbitro español del Comité Las Palmas, dirigiendo el VAR. La polémica llegó en el momento en el que regaló un penalti a los de Guardiola.

"Ayer Hernández Hernández estaba en el VAR y llamó para esta mano de Leipzig...es el mismo árbitro al que llamaron en un derbi por una mano más clara que no pitó. Me gustaría preguntarle por qué"

Pena muy parecida y no pitada, hace 2 años, en el derbi madrileño que terminó en empate a 1. Si hubiese señalado el penalti quizá la Liga hubiera acabado de color blanco y en las vitrinas del templo de la Castellana.

Sobre el caso Negreira: "En el vestuario no comentamos nada. Estamos alejados de eso. Solo esperamos que el árbitro que pite sea honesto. Se puede equivocar, pero que sea honesto"

‘Caso Hazard’

"Cuando Hazard volvió del Mundial entrenó muy bien y esperaba una oportunidad porque no estaban los brasileños. La oportunidad no llegó y bajó un poco la cabeza. Nunca le ha faltado al respeto a nadie", señaló el belga ofreciendo un rayo de luz a su ex compañero de selección.

Eden Hazard no juega desde el partido de Copa del Rey contra el Cacereño. Encuentro que fue sustituido por Álvaro Rodriguez.

Además, Courtois hace un llamamiento a la honestidad para el arbitraje del domingo en el Camp Nou. Reconoce que los 3 puntos antes del parón son más que necesarios.

Próximos partidos del Real Madrid

Jornada 26, domingo 19 de marzo contra el FC Barcelona en el Camp Nou

Jornada 27, domingo 2 de abril contra el Valladolid en el Santiago Bernabéu

Vuelta Copa del Rey, miércoles 5 de abril contra el FC Barcelona en el Camp Nou

Jornada 28, sábado 8 de abril frente al Villarreal en el Bernabéu

Semana 11 y 12 de abril ida de los cuartos de final Champions League

​ Twitter @realmadrid