Victoria sin récord para el Barça Femení

DEl Barcelona lograba la victoria en el Johan Cruyff, tras remontar y golear al Valencia por cinco goles a uno. El tanto de las visitantes dejó a las azulgranas sin un récord, aunque el resultado final del encuentro deja este dato como anecdota.

Dos goles de Rolfö y Salma, además de un tanto de Marta Torrejón dejaban un 5-1 en el marcador.

Las alineaciones del partido

El técnico azulgrana, Giráldez apostaba por la siguiente alineación: Sandra Paños en portería; Marta Torrejón. Irene Paredes, Jana Fernandez y Fridolina Rolfö en defensa; Ingrid Engen, Bruna, Aitana Bonmatí, Walsh y Cronogorcevic en un centro del campo muy poblado; y Geyse en ataque.

Por otro lado, el entrenador del Valencia, Jesús Oliva, apostaba por el siguiente once: Enith Salón bajo palos; Pauleta, Berta Pujadas, María Jiménez y Real en la zaga; Fiamma, Marta Carro y Anna Torroda en la medular; y Macarena Portales, Martínez Salinas y Ana Marcos en la delantera.

Sin récord, pero con remontada

El encuentro iniciaba y el Barça estaba a dieciséis minutos de superar su propio récord de imbatibilidad logrado en la temporada 2020/2021, con un total de 962 minutos sin encajar un gol. Las azulgranas sumaban 946 minutos antes del partido, pero lamentablemente se quedaron en 957. En el once de partido, un saque de esquina del Valencia muy envenenado que ninguna jugadora del Barcelona lograba despejar terminó en gol de María Jiménez. El conjunto local no tardaría nada en reaccionar y en la acción siguiente Bruna avisaba con un disparo de primeras desde el interior del área. Geyse también se sumaría a las amenazas, incluso Cronogorcevic con un gol anulado por fuera de juego.

Concederle tanto al Barça no suele terminar bien y finalmente llegaría el tanto del empate. Una jugada individual de Rolfö por banda izquierda la finalizaba con un fuerte remate que tras colarse entre las piernas de la portera entraba en la portería. Si con 0-1, el Barça dominaba tanto el juego, como las ocasiones, con el empate nada iba a cambiar. Las locales continuaron con su monólogo, aunque sin encontrar el gol. Cuando parecía que el Valencia lograría irse al descanso con el empate, un tanto de Marta Torrejón a pase de Aitana consumaba la remontada culé.

Emoci⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ al Johan pic.twitter.com/rdzehw2oQL — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 17, 2023

Sin piedad ante el rival

A pocos minutos de empezar el segundo tiempo, Giráldez movería el banquillo, dando entrada a Graham, Oshoala y Salma. Esta última sería la autora del 3-1. Nuevamente, con asistencia de Aitana Bonmatí, está vez era Salma Paralluelo la que cruzaba el balón para poner tierra de por medio en el marcador.

El Barça estaba desatado en ataque y fueron las grandes intervenciones de Enith Salón las que evitaron que el resultado acabara siendo más abultado de lo que ya termino siendo. La conexión Aitana-Salma volvió a castigar al Valencia. Una jugada con mucha clase de Bonmatí terminaba con una asistencia para Salma que firmaba su doblete y el cuarto en el marcador.

El conjunto de Giráldez estaba insaciable y parecían no conocer la ventaja tenían. Durante lo que quedaba de segundo tiempo buscaron una y otra vez el quinto. La entrada de Salma había chutado de energía al equipo y en el añadido provocaría un penalti que Rolfö no iba a desperdiciar.

Ganar, ganar y volver a ganar

De esta manera, el Barcelona de Jonatan Giráldez cosechaba su victoria número 22 de manera consecutiva, manteniendo un pleno de triunfos impresionante en la competición liguera. 66 puntos (de 66 posibles), 98 goles a favor y 5 en contra, son las estadísticas de este equipo que parece no tener rival en liga.