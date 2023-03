Previa Albacete Balompié - Granada CF: prueba de fuego a domicilio para luchar por el ascenso directo

La Liga Smartbank afronta esta semana la celebración de su jornada numero 32, que medirá en el Carlos Belmonte al Albacete Balompié y al Granada CF en un apasionante duelo en la lucha por ocupar los puestos delanteros de la clasificación. Los locales llegan tras conseguir un importante punto a domicilio y quieren llevarse la victoria para continuar afianzándose en los puestos de promoción. Por su parte, el Granada CF quiere volver a confirmar su mejoría a domicilio con un importante triunfo para acercarse a los puestos de ascenso directo.

Continuar con la dinámica ante su afición



El Albacete Balompié llega a este partido después de empatar 0-0 con el Levante UD en el Ciudad de Valencia en un encuentro muy igualado, y en el que el equipo albaceteño estuvo con uno menos desde el minuto 42 tras la expulsión de Maikel Mesa. Así pues, el Albacete está situado actualmente en sexta posición, dentro de las posiciones de playoff con 51 puntos, con una ventaja de seis puntos con su perseguidor, el Burgos CF. De esta manera, el equipo albaceteño se ha consolidado como la revelación de la categoría, ya que hay que tener en cuenta que la temporada pasada la disputó en Primera RFEF. De esta manera, el Albacete quiere seguir haciendo una gran actuación esta campaña ocupando posiciones de promoción.

La temporada del Albacete Balompié está siendo muy llamativa, comenzó la Liga con el claro objetivo de conseguir la salvación, y durante todo lo que lleva de transcurso no solo ha conseguido evitar estar cerca de los puestos de descenso, sino que desde el principio se ha mostrado como un equipo sólido y fuerte y muy complicado de vencer. Sus números como local también están siendo muy positivos, ha perdido solamente en dos ocasiones, ante la SD Ponferradina y el Levante UD, y encadena cinco victorias consecutivas y siete sin conocer la derrota en el Carlos Belmonte. Por lo tanto, el Albacete buscará esta jornada un nuevo triunfo que le permita seguir aumentando su racha de victorias ante su afición.

Para este importante duelo, Rubén Albés tiene la baja por lesión de Sergi Maestre, mientras que Bolivar es duda tras estar pasando por un proceso febril. También será baja por sanción Maikel Mesa, que aunque se le retiró la segunda amarilla vista en la última jornada, tendrá que cumplir sanción por ciclo de amonestaciones. Por otro lado, el técnico gallego recupera tras haber estado sancionados en el pasado partido a Bernabé Barragán y a Higinio, mientras que también podrá contar con Carlos Isaac y Álvaro Rodríguez tras haberse recuperado de sus respectivas lesiones.

Ganar para acercarse a puestos de ascenso directo

El Granada CF afronta este partido después de empatar 2-2 con la SD Ponferradina en Los Cármenes en un encuentro en el que, pese a que las ocasiones más claras fueron de los rojiblancos, y que consiguieron adelantarse en el marcador a través de un gol de penalti transformado por Uzuni, también notaron esa falta de eficacia de cara a gol y vieron cómo el conjunto berciano daba la vuelta en el marcador con dos goles en menos de cinco minutos. Pese a ello, el Granada pudo rescatar un punto en el descuento con un tanto de Alberto Perea. El empate cosechado hizo que el equipo granadino no aprovechara los tropiezos de los rivales en la lucha por el ascenso y no pudiera recortar mucho en la tabla. El Granada ocupa actualmente la cuarta posición 55 puntos, está a cuatro del Levante UD, equipo que marca los puestos de ascenso directo, y tiene una ventaja de nueve con el Burgos CF, primer equipo fuera del playoff.

Pese al empate cosechado en la última jornada en un partido gris del equipo, la segunda vuelta del Granada CF está siendo muy positiva, ha mejorado sobre todo a domicilio, ya que sus partidos como visitante eran el principal lastre del equipo, imposibilitándole ocupar puestos más altos en la clasificación. Ahora, el Granada encadena tres partidos lejos de Los Cármenes sin conocer la derrota, pues venció en su último partido como visitante en El Plantío por 1-3 al Burgos CF. Así pues, los granadinos quieren confirmar su mejoría como visitante, algo que sería realmente positivo para las aspiraciones del equipo, ya que como local sigue siendo el mejor equipo de la categoría, pues no conoce la derrota durante esta temporada.

Para este encuentro, Paco López tiene las bajas por lesión de Quini, Rochina, Torrente y Jorge Molina, este último sufrió en el último encuentro una rotura del ligamento cruzado anterior y se perderá lo que resta de temporada. Por otro lado, Miguel Rubio se ha recuperado de la lesión que le ha tenido fuera de los terrenos de juego estas últimas semanas y estará disponible para volver a ocupar su puesto en el eje central de la zaga, formando pareja con Ignasi Miquel, no así con Cabaco, que se ha caído de la convocatoria a última hora. En cuanto a la delantera, es posible que Weissman vuelva a la titularidad para ocupar el puesto de Jorge Molina, como referencia en el ataque, y que esté acompañado por Uzuni y Callejón, mientras que Melendo podría también volver a la titularidad tras haber empezado en el banquillo en los dos últimos encuentros.

Declaraciones de Rubén Albés y Paco López

El entrenador del Albacete Balompié, Rubén Albés, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el tramo final de temporada: "Presión ninguna. Emoción toda. Dame estos partidos, en esta situación. Son los que me gusta jugar y los futbolistas, lo mismo. Están disfrutando, tienen confianza, quiero que continúen reivindicándose. Viene el Granada, lo miraremos a los ojos y le plantaremos cara. Solo veo cosas positivas". También ha hablado sobre la magnitud del partido: "Mañana por la entidad del rival, por el juego y la clasificación es un encuentro que tiene todos los elementos para que apetezca verlo. No solo a los aficionados del Alba o Granada, sino dentro de la competición es un partido que se espera con ganas". Por último, ha hablado acerca del rival: "El Granada te obliga a estar activo en defensa, ataca mucho la espalda con una precisión magnifica. Para mí es el mejor equipo en área rival, te obliga a que no se acerquen y tener un nivel alto en defensa".

Por su parte, también ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre las rotaciones: "Igual a gente que no está dentro le cuesta entenderlo, pero esto es como todo. Hay entrenadores que prefieren tener un once y tienen un once que no cambian. Y otros entrenadores tenemos muchos onces porque consideramos que es así. Yo he vivido momentos en los que he repetido muchas veces un once y te achacan que no utilizas al resto de la plantilla". También ha hablado acerca del rival: "Tienen una confianza increíble y no pierde en su casa desde su noviembre, que jugaron contra el Levante. Es un equipo que está fortísimo, creen muchísimo en lo que hacen y que tenemos que ir allí con la idea de competir, hacer bien las cosas y ser nosotros. Tenemos que ser capaces de tener personalidad y tratar de imponer nuestro trabajo al de ellos". Por último, ha hablado sobre la adaptación de Weissman: "Entró en el primer partido con mucha fuerza, pero es lo que tiene y nos va a seguir ayudando. Es verdad que hay otros conceptos a nivel colectivo en los que nos tiene que ayudar, pero no voy a descubrir yo a un tío que viene de hacer veintitantos goles la temporada pasada y que lo mejor que tiene es su dominio del área".

Posibles alineaciones

Albacete Balompié: Bernabé, Julio Alonso, Glauder, Boyomo, Alcedo, Olaetxea, Riki, Fran Álvarez, Manu Fuster, Higinio y Dubasin.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Bodiger, Pol Lozano, Uzuni, Melendo, Callejón y Weissman.